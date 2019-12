Kerékpáros évzáró Sormáson

A nagykanizsai Teker SE kerékpárosklub szombaton a sormási kultúrházban zárta az évet. Az esemény fénypontjaként bemutatták a Giro d’Italia kerékpáros körverseny hivatalos magyar édességét, a Segreto di Giro-t.

Az országúti kerékpárosok kanizsai egyesülete több mint tíz éve szerves része a város amatőr sportéletének. Rendszeresen szerveznek túrákat, szinte úgy ismerik Zala megyét, mint a tenyerüket. Az egyesület alapító tagja, az évzáró esemény szervezője, Sólyom Zoltán elmondta: a 70 fős társaságuk összetartó közösséget alkot, de szeretnék minél több emberrel megszerettetni a kerékpározást. A sport nem csak átmozgatja a testet, de feltölti energiával is, kivételes élményt ad. Amióta kiderült, hogy a Giro d’Italia Nagykanizsán fejeződik be, azóta még lelkesebbek. Az évadzáró eseményre görgőversenyt is hirdettek, melynek keretében az indulóknak 900 méteres távot kellett letekerniük a speciális gépen minél gyorsabban. Az egyesület elnöke, egy hévízi cukrászda tulajdonosa, Karádi Szabolcs pedig a kivételes alkalomra Segreto di Giro néven süteményt alkotott.

A rendezvényre ellátogatott Radics Bálint, a Giro-akciócsoport kanizsai vezetője is, aki szerint a fehér csoki, pisztácia, málnakrém és ropogós keksz­alap összetételű sütemény az itáliai életérzést hivatott megmutatni, s a verseny hivatalos édessége címet is megkapta a szervezőktől.