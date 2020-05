Kerékpárokat kapott a Kanizsai Dorottya Kórház – Sokan a járvány miatt félnek a tömegközlekedéstől

A Bringázz a munkába! kampány keretében Révész Máriusz, az önkéntességet és adományozást koordináló kormányzati akciócsoport vezetője, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tegnap 30 kerékpárt adott át a Kanizsai Dorotytya Kórháznak.

Az eseményen Balogh László polgármester köszöntőjében emlékeztetett: nagy nap lett volna a város életében május 11-e, hiszen az olasz kerékpáros körverseny, a Giro d’Italia mezőnye ekkor érkezett volna Kanizsára. A koronavírus-járvány miatt erről le kellett mondaniuk, ám talán jövőre még lehet rá esély. – Azonban ezúttal egy másik ajándéknak örülhetünk, harminc bicikli érkezett a kórházba – folytatta a városvezető. – A jelenlegi helyzet egyáltalán nem szokványos, és nagyon fontos, hogy a frontvonalban küzdő egészségügyi személyzet ilyesfajta segítséget is kapjon.

A kerékpárpark felajánlója a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség volt, amelynek alelnöke, Simon Zoltán elmondta: kifejezetten örvendetes, hogy a szervezetük aktívan segítheti a koronavírus idején szolgálatot teljesítő egészségügyi intézményeket. Ha pedig a világjárvány véget ér, akkor mindent megtesznek a kerékpáros turizmus fejlesztéséért.

Hozzátette: szeretné, ha a dolgozók nyeregbe pattannának és bringával tekernének a munkahelyükre. Ezt reméli a kerékpárok hadrendbe állításától Révész Máriusz, az önkéntességet és adományozást koordináló kormányzati akciócsoport vezetője, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is. Mint Nagykanizsán tegnap rámutatott: sokan a járvány miatt félnek a tömegközlekedéstől,ezért az egyéni közlekedés kerül

előtérbe.

– Az ország a koronavírus- járvány idején kivételes összefogásról tett tanúbizonyságot – fogalmazott Révész Máriusz. – Magánszemélyek, vállalkozások és nagyobb cégek is különféle adományokat gyűjtöttek a kórházaknak. Nemrégiben újraszerveztük a vándortáborozást, ehhez a programhoz több mint ötszáz biciklit vásároltunk a turisztikai szövetséggel. A vándortáborok megrendezése ebben a járványügyi helyzetben még bizonytalan, így ezeket a kerékpárokat a kórház dolgozói a táborok elindulásáig használhatják. Sok egészségügyi intézménynek felajánlottuk ezt a lehetőséget, a nagykanizsai az elsők között élt ezzel, ebből is látszik, hogy ez egy kerékpározást kedvelő város. Ezenkívül a Magyar Kerékpárgyártók és Forgalmazók Szövetsége további hatszáz lakatot és egyéb biztonsági eszközt ajánlott fel. A felajánlást a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgató- főorvosa, dr. Bünner Szilveszter is üdvözölte. Mint elmondta: a sporttal, a kerékpározással meg lehet őrizni az egészséget. A dolgozók mindig, de a járvány idején különösen heroikus munkát végeznek a kanizsai kórházban, ehhez pedig megfelelő állóképességgel kell rendelkezniük. A biciklizés egyfajta alapkondíciót ad, ezért is lényeges ez a fajta adomány.