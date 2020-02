Kerekasztal-beszélgetést tartott a CIC Zalaegerszegen

A Civilek napjához igazítva szervezett kerekasztal-beszélgetést és sajtótájékoztatót tegnap a Zala megyei Civil Információs Centrum (CIC) cím birtokosa, a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület.

Ennek keretében írta alá a zalai kormánymegbízott, dr. Sifter Rózsa és a KHT elnöke, Czotter Csabáné az együttműködési megállapodást, amely a CIC működését biztosítja. A rendezvényen a kormánymegbízott mellett Vigh László országgyűlési képviselő is hangsúlyozta: a civilszervezetek fontos építőkövei a közösségnek. Mindketten jelezték, hogy a kormány a költségvetési források biztosításával támogatja a civil hálózat munkáját. Zala számára az aprófalvas településszerkezet miatt a civilek munkája létfontosságú, ahogy a kormány Magyar Falu Programja is. Elhangzott: a szervezetekre az önkormányzatok is számíthatnak.

A Civil Információs Centrum munkáját a megyeházán tartott találkozón a községi önkormányzatok vezetői, a járásokban dolgozó aktivisták ismerhették meg. A szervezet közel 2000 civilszervezet tevékenységét támogatja, összekötő kapcsot képezve a Miniszterelnökség civil összefogást koordináló államtitkárságával és a Nemzeti Együttműködési Alappal (NEA). Utóbbi kezeli a pályázatokat. A következő időszak feladata, hogy a NEA szakkollégiumaiba tagokat javasoljon a hazai civil hálózat, februárban ezt a folyamatot is a CIC bonyolítja.

Dr. Sifter Rózsa emlékeztetett: tavaly 246 zalai nyertes pályázat született, 2,8 milliárd forint értékben. (A 2011- es civiltörvény rendelkezése szerint a Civil Információs Centrumok hálózatát a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter ellenőrzi és működteti. Minden megyében és a fővárosban is találhatóak CIC-irodák.) Czotter Csabáné vázolta az eddigi tevékenység elemeit, és szólt a tervekről is.

A CIC továbbra is biztosítja az ingyenes tanácsadásokat, jogi, pályázati, pénzügyi, forrásteremtési, számítástechnikai témakörökben képzéseket szervez, honlapon, hírlevelünkben tájékoztat a pályázatokról. Elhangzott: a Magyar Falu Program az 5000 fős lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítését szolgálja, ebben kiemelt szerepet kap a kis települések civilszervezeteinek támogatása. A program új eleme a civil közösségek tevékenységének és működési feltételeinek támogatása, a Falusi Civil Alap. A rendelkezésre álló forrás összege 5 milliárd forint.

A kerekasztal-beszélgetés fő témája volt az idén sorra kerülő NEA elektori választás. Ennek menetéről a CIC tájékoztatja a megyei szervezeteket. Tegnap javaslatot is tettek szakkollégiumi jelöltre Kovács Károly és Kovácsné Kocsi Zsuzsanna személyében.

Április 23-án ismét szerveznek civil véradást, s 2020-ban is kiadják a CIC által alapított „Az év Zala megyei adományozója” címpályázatot, amit civil szervezetek ajánlásával nyerhetnek el a vállalkozások. A díj átadását a jótékonyság világnapjához, szeptember ötödikéhez kötik. A díjat olyan gazdálkodó szervezetek, vállalkozások nyerhetik el, amelyeket civilszervezetek ajánlanak a nekik nyújtott támogatás ismertetésével.