Kerekasztal a Gyár utcai rehabilitációról Zalaszentgróton

Felújítás helyett inkább a bontást javasolta a szakértő már 12 évvel ezelőtt is, amikor a 11 lakásos Gyár utcai épületet felmérte.

Az önkormányzatnak akkor nettó 57 millió forintba került volna a rekonstrukció, de ennyi pénz nem volt a kasszában.

Az évek teltek, az árak emelkedtek, a probléma megoldása a távolban sem látszik, de a Gyár utcaiak helyzete időről időre alkalmassá válik indulatok keltésére. Emiatt tartotta ülését csütörtökön a szociálpolitikai kerekasztal, pontosabban: a szegregált településrész rehabilitációjára elnyert pályázattal kapcsolatban terjesztett téves állítások terelték egybe az érintetteket.Baracskai József polgármester hangsúlyozta, egyetlen önkormányzati épület rekonstruk­ciójáról van szó, ez a Gyár utca 59., amelynek 11 lakásából 9 van használatban, 24-en élnek benne, akad olyan, aki több évtizede. A lakások komfort nélküliek, minimális közművel, és a fafödémes, kétszintes épület állapota miatt csak egy-egy évre hosszabbítják meg a bérleti szerződést. Rendszeres költség az épület állagmegóvása, ráadásul állapota miatt bármikor életveszélyessé válhat.

A szegregált településrész rehabilitációjára az önkormányzat 2016-ban nyújtott be két pályázatot. Ennek úgynevezett soft része támogatást nyert, ebből a közösségi tér kialakítása sikeresen megvalósult a volt téglagyári irodaházban, ahol napi két órában várták az érdeklődőket. Itt elsősorban a gyerekek számára tartottak zenés, néptáncos programokat, kézműves és fejlesztő foglalkozásokat, emellett segítették az iskolai felkészülésüket. Ebben partnerre találtak a szülők körében is, akik számára pedig szakképzéseket indítanak. A pályázat másik elemében, az 59-es számú épület rekonstrukciójára az önkormányzat 200 millió forintot kért és 140 milliós támogatást kapott, azt is három év után tavaly. Ez azt jelenti, hogy a tervezési, engedélyezési költségek és a forgalmi adó levonása után 100 millió forintból lehet gazdálkodni. Az önkormányzat jelezte az irányító hatóságnak, hogy többlettámogatásra lenne szükség, vagy pedig engedélyezzék, hogy más módon valósítsák meg a pályázati célt. Felvetésükre, mint az elhangzott, hónapok óta nem érkezik

válasz.

A lehetséges megoldásokról a kerekasztalon a városi fejlesztési ügynökség részéről Zsuppán József adott tájékoztatást. Ebből kitűnt, az épület rekonstrukciója egyebek mellett energetikai korszerűsítést, konyha, fürdőszoba kialakítását, a közművek kiépítését jelentené, mégpedig a 11 lakásra, mert erre irányult a pályázat. Ennek költségét nettó 181 millió forintra kalkulálták. Az ettől, tehát a pályázati céltól is eltérő lehetséges variációk egyike, ha az épület felső szintjét lebontják, ekkor 5-7 lakás marad. Szóba került a teljes bontás és új épület felhúzása, aminek költsége jelentősen meghaladná a megpályázott, de el nem nyert összeget is. Ráadásul

ezt a hatályos építési szabályzat szerint nem lehet megvalósítani, mert csak két lakóegység építhető a meglévő

helyett.

Szintén az elbontás szerepel abban a variációban, amely mobilházak felállításával számol. Ilyet azonban nem gyártanak hazánkban, az előírások miatt a használatbavételi engedélyük kétséges, és ezekből is csak kettő telepíthető. Más megoldást a Gyár utcán kívül keresni akkor lehet, ha ehhez a pályázat módosítását sikerül elérni, aminek esélyét jelentősen rontja, hogy épp a sikeres soft-program alanyai költöznének el a Gyár utcából. Ennek ellenére ez irányban is folytattak felmérést. Eszerint a városban hét 3,5-7 millió forintért, míg a környéken 12 megvásárolható, ám zömmel komoly felújításra váró ingatlanban lehetne elhelyezni a Gyár utca 59. lakóit. És épp ez váltotta ki a legtöbb indulatot, különösen, hogy olyan tálalást kapott az elképzelés, mintha a „Gyár utcaiakat” akarnák betelepíteni. Tény, a Gyár utca nem cseng jól a városban, de a rehabilitációra kiszemelt épület lakói pont nem a problémásak közé tartoznak. Ők azonban onnan önerőből nem tudnak kijutni, segíteni kell őket, ahogy ezt dr. Simon Beá­ta jegyző leszögezte. Hozzátette, azokat is támogatni kell, akik környezetében új otthonra lelnek a Gyár utcaiak, hogy elfogadják őket. Tegyük hozzá: az önkormányzat lehetőségeit látva ennek az elképzelésnek a megvalósulása sem tűnik közelinek.

Zárásképpen a kerekasztal résztvevői megerősítették: megoldást kell találni – pályázattal vagy anélkül.