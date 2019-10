Kerámiából formázta meg Szentgyörgyvölgy címerét Hegedűs Klára Zsófia

Nagy méretű kerámiacímert adományozott az őr­sé­gi te­lepülésnek a cell­dö­möl­ki származású, Bu­da­pesten élő Hegedűs Klára Zsófia képzőművész a Szentgyörgy­völgyi Napokon.

A belső térben elhelyezhető műalkotás a mintegy 400 lelkes falu rendszerváltás környékén megalkotott címerének motívumait tartalmazza, a sárkányt legyőző Szent György lovag alakja mellett a református és katolikus templom sémája is látható rajta, ami a vallási felekezetek évszázadok óta tartó együttélésére utal.

– A szakmai gyakorlatomat az Őrségben, a magyarszombatfai MAT Kerámiánál végeztem – mondta Hegedűs Klára Zsófia.

– A környező településeket is bejártam, így jutottam el éppen egy hasonló falunap kapcsán Szentgyörgyvölgyre – mutatott rá helyi kötődéseire Hegedűs Klára Zsófia.

A fiatal képzőművész azóta baráti kapcsolatot ápol a településen élőkkel, ezért is gondolt arra, hogy megajándékozza az önkormányzatot. A kerámiacímert Varga Zsuzsanna polgármester vette át, aki nemcsak megköszönte az ajándékot, de arra is ígéretet tett, hogy a műalkotás méltó helyre kerül.

Azt is kiemelte: Szentgyörgyvölgy ismertsége egyre nő az országban, amit az is jól tükröz, hogy a falunapokra számos helyről, így Budapestről, Baranyából, az erdélyi testvértelepülésről, Kiskerekiből és a muravidéki Szentlászlóról is érkeztek vendégek, akiknek többsége a főzőversenyen is részt vett, akárcsak a községben letelepedett hollandok. A René Terlouw által vezetett csapat currys thai csirkéje el is nyerte az Aranykanál díjat.

Gulyásfőzésben tizenhét csapat ügyeskedett a Szentgyörgyvölgyi Napokon, közülük a kerkafalvai Barátság-Bátorság csapat végzett az élen, míg a legjobb süteménynek járó díjat a helybéli Tóth Lászlóné házi szilvalekvárral töltött zalai hájas kráflija kapta.