Képzés belgyógyászoknak az Arany Bárány télikertjében

Több mint kétszázan vesznek részt a Zala Megyei Szent Rafael Kórház II. Belgyógyászati Osztálya által szervezett háromnapos országos továbbképzésen, amely tegnap kezdődött el az Arany Bárány télikertjében.

A szakorvosoknak, így a belgyógyászoknak is kötelező ötévente részt venni a szakmai újdonságokat bemutató továbbképzésen, amely pontgyűjtő tesztírással zárul. Ennek hiányában nem dolgozhatnak szakterületükön, elveszik a szakvizsgájuk. Ilyen, magas pontszámot érő felkészítést egyetemek, illetve olyan oktatókórházak szervezhetnek, amelyeket erre alkalmasnak ítél a szakmai grémium. A Zala Megyei Szent Rafael Kórház mint a Pécsi Tudományegyetem oktatókórháza már öt évvel ezelőtt is kivívta magának ezt a rangot a belgyógyászat területén, s most újból felkérést kapott a képzés megszervezésére.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy az öt évvel ezelőtti résztvevők zöme most ismét az általunk szervezett továbbképzést választotta, sőt, ez alkalommal még valamivel többen, 219-en jelentkeztek, telt ház van a télikertben – osztja meg velünk dr. Gasztonyi Beáta PhD. egyetemi magántanár, a II. belgyógyászat osztályvezető főorvosa. – Ez visszaigazolja számunkra, hogy elégedettek voltak, nagyon reméljük, hogy szombaton hasonló érzésekkel távoznak. Az ország számos pontjáról érkeztek előadók és résztvevők, Debrecen, Kecskemét, Békéscsaba és természetesen Pécs is képviselteti magát. A képzés felöleli a belgyógyászathoz tartozó valamennyi diszciplínát, egyebek közt a kardiológia, a diabetológia, a gasztroenterológia, a hematológia, a pulmonológia területét. Az előadók egy része az egyetemek, elsősorban a PTE berkeiből érkezik, ám tíz prezentációt a mi kórházunkhoz kötődő szakemberek tartanak. Egy ilyen továbbképző előadás megtartása rendkívül alapos felkészülést igényel, hiszen a kollégákkal meg kell osztani az adott szakterület újdonságait, ezek kihívásait, beleszőve a kapcsolódó klinikai tapasztalatokat is.

A tegnapi programban dr. Kecskés Gábor, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház orvos-igazgatója köszöntőjét követően az elsők közt tartott előadást a magas vérnyomás kezelésével kapcsolatos új ajánlásokról dr. Czopf László PhD. egyetemi docens, a PTE oktatási dékánhelyettese, továbbá az angiológia alapjairól dr. Késmárky Gábor PhD. egyetemi docens. A zalai előadók közül tegnap állt pulpitusra dr. Lupkovics Géza, dr. Tahin Tamás, dr. Bujtor Zoltán és dr. Kovács Tamás, a folytatásban pedig dr. Völgyi Zoltán, dr. Gasztonyi Beáta, dr. Szenes Mária, dr. Tehenes Sándor, dr. Kovács Mónika, továbbá a kaposvári, de Egerszegen is szakrendelést vezető dr. Egyed Miklós is megosztja tudását kollégáival.

Ami a tematikát illeti, szó esik egyebek mellett a vastagbélrákszűrés hazai eredményeiről, az endoszkópia újdonságairól, a korszerű kardiológiai terápiákról, a cukorbetegek ellátásának legfontosabb kérdéseiről, a gasztroenterológia szakmai előrelépéseiről, továbbá az ételallergiáról is.