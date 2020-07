Képes füzet mutatja be Zalaegerszeg értékeitvezet

Immár a harmadik képes füzet jelent meg a megyeszékhely különlegességeinek megörökítésére. Az Értékes Zalaegerszeg című kiadványt kedden délután mutatták be a városházán.

A város életben fontos szerepet tölt be a Tourinform Iroda, amely évről évre innovatív megoldásokkal, javaslatokkal áll elő. Ezt Balaicz Zoltán polgármester fogalmazta meg, hozzátéve, mindehhez partner a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület, amely az idegenforgalmi programokban, fejlesztésekben is segítségére van a város vezetésének. Mint mondta, 2016-ban indult kezdeményezés a helyi értéktárral kapcsolatban, hogy a meglévők számbavétele mellett újak is kerüljenek bele. A Zalaegerszeg titkai – Városkalauz a múlt tükrében, valamint a Különleges Zalaegerszeg – Városrészi kalandozások című köteteket követve most megjelent az Értékes Zalaegerszeg – Zalaegerszeg helyi értéktára is a Tourinform-iroda és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület összefogásával. A képekkel gazdagon illusztrált 40 oldalas füzetből 34 érték ismerhető meg, kezdve a vasútállomás épületétől és előtte a Gizike gőzmozdonnyal, s záró, de nem utolsó értékként a termálfürdőt említve.

Balaicz Zoltán úgy fogalmazott, a zalaegerszegi értékek sora a megvalósuló új turisztikai fejlesztésekkel együtt olyan komplex turisztikai kínálatot jelent, ami többnapos programot nyújthat az idelátogatóknak. Ez pedig létérdekük az idegenforgalmi vállalkozóknak, ahogy Varga Csaba, a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület elnöke megfogalmazta. Minél több látnivalót tudunk bemutatni, annál hosszabb időt tölt nálunk a turista, tette hozzá. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az értéktárba bárki javasolhat, és a jelölt szakmai elbírálást követően kerülhet be az értéktárba.

Tuboly Andrea, a Tourinform Iroda vezetője Egyed Anett és Tódor Tamás munkáját emelte ki, akik a helyi értékek éveken át tartó dokumentálásával, illetve a szöveg elkészítésével járultak hozzá a kötethez. Arról is szólt, hogy a munka folytatódik, idén további hattal bővülhet a helyi értékek tára.

A 2000 példányban megjelent ingyenes kiadványt a Tourinform-irodában, valamint a Deák-könyvtárban lehet megtalálni.