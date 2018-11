Keménfán évértékelőt tartottak

A lassan véget érő idei évben is élénk volt a közösségi élet a településen, ám 2019-ben jóval több program várható. Erről is beszélt az elmúlt héten megtartott közmeg­hallgatáson Cser Gábor polgármester.

A község önkormányzati vezetője mindezzel arra utalt, hogy a település részese lesz egy olyan térségi pályázati programnak, amely Zalalövő központtal mintegy 245 millió forintban eszközbeszerzést, képzést, valamint rendezvényeket is magába foglal. Keménfa ennek keretében számos tervet dédelget, a polgármester példaként megemlítette: 2019-ben első alkalommal tartanak majd elszármazottak találkozóját a községben, az erre való felkészülést pedig már meg is kezdték. Ugyancsak szeretnék újra megrendezni a 2018-ban nagy sikerrel bemutatkozott hídi vásárt is, ahova kézműveseket, illetve helyi termelőket várnak.

Cser Gábor a múlt heti összejövetelen szólt a község gazdálkodásáról is, amit stabilnak, kiegyensúlyozottnak értékelt. Mint mondotta: bár a saját bevételeik szűkösek, ám az állami támogatásoknak, valamint az elnyert pályázati lehetőségeknek köszönhetően szépen gyarapodik a falu. Két útszakasz, a Petőfi utca és a Hegyalja utca egy részének aszfaltozására több mint 11 millió forintot költöttek el a közelmúltban, s a helyi közlekedési infrastruktúra javítását célzó program 2019-ben tovább folytatódhat. Elvégre értesüléseik szerint újabb 9,35 millió forintot nyertek a belügyminisztériumtól belterületi utak felújítására, ezt az összeget szintén a Hegyalja útra kívánják fordítani, így azt teljes hosszában sikerül rendbe tetetniük.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ami a demográfiai mutatókat illeti, a lakosságszám gyakorlatilag változatlan maradt az elmúlt egy évben Keménfán. A január elsejei statisztika 88 főt tartott nyilván, és a közmeghallgatás időpontjáig sem gyermekszületés, sem elhalálozás nem történt a településen, a ki- és bejelentkezések miatt azonban egy fővel nőtt a keménfai polgárok száma. A gyermekek száma alacsony, egy óvodása és három általános iskolás korú tanulója van a községnek, ők a zalacsébi, illetve salomvári intézményekbe járnak.

A közmeghallgatáson a polgármester mellett a helyi falugondnok is tartott beszámolót. Hajdú Mihályné röviden vázolta a munkaköréből adódó feladatokat, azokkal kapcsolatos észrevételeit, meglátásait. A jelen lévő lakosok részéről érdemi kérdés csak az ásott vagy fúrt kutak bejelentési kötelezettségével kapcsolatban hangzott el.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS