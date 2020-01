Kemenceház épül a kemence mellé Gáborjánházán

Kemenceház építésébe fogtak a hetési a faluban, a létesítmény a tervek szerint a gasztronómia mellett turisztikai célokat is szolgál majd.

A faluház udvarán álló kemence mellett épül a kemenceház, melyet kiszolgáló helyiségnek is szánnak.

– Több éve terveztük már a kemenceház kialakítását, pályáztunk is, de nem jártunk sikerrel, így saját forrás felhasználásával vágtunk bele – tudtuk meg Pantó László polgármestertől. – Meglévő épületet újítunk fel a célra. Az udvaron álló kemencéhez szükség van egy olyan helyiségre, melyben az előkészítő munkák elvégezhetők. A közel 50 négyzetméteres területen helyet kap egy tároló és egy garázs is a paraszti stílusú konyha mellett. Még nincs tető alatt az épület, de bízunk benne, hogy minél előbb elkészül.

A polgármester elmondta: az évente megrendezésre kerülő „Hetés vendégül lát!” program keretében, illetve bemutató céllal is sütnek a kemencében hetési kerek perecet, ilyen alkalmakkor is kényelmesebb lesz, ha nem a faluház konyhájában kell előkészülni. Emellett a vendégek fogadására is alkalmassá lehet majd tenni a helyet.

Pantó László arról is beszámolt, hogy idén lezajlik a Rákóczi utca részleges felújítása. Ez a leghosszabb szakasz, ami az önkormányzat saját kezelésében van.

– Két pályázatot is benyújtottunk, és a Magyar falu programban nyertünk 8 millió forintot útfejlesztésre – mondta. – A szövőműhelytől a falu végéig tartó, közel 900 méter hosszú szakasz nagyjából fele újul meg ebből, aszfaltozásra, padka helyreállításra és ároktisztításra is sor kerül. A fennmaradó rész munkálataira pedig újra pályázunk.

Az elmúlt év eredményeit taglalva arról számolt be Pantó László, hogy a mezőgazdasági utak rendben tartásához nyert el gépeket – két zúzót, egy vontatott grédert és árokásót – a négy hetési falu (Gáborjánháza, Bödeháza, Zalaszombatfa, Szíjártóháza) közösen. A tervek közt pedig az orvosi rendelő felújítása is ott van.