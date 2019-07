Kék Hullám 2019: négy zalai strand is ötcsillagos lett

Idén 16 balatoni strand érdemelte ki a legjobbaknak járó ötcsillagos kék hullám zászlót.

Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke pénteken Balatonalmádiban a strandminősítés díjátadó ünnepségén elmondta, soha nem volt még ennyi kiváló minősítésű strand a Balatonon. A legjobbnak járó elismerést Csopak Községi Strandja kapta.

Idén 35 balatoni strand nevezett a minősítő versenyre, amelyből 16 nyerte el a maximális, ötcsillagos minősítést, 14 fürdőhely négycsillagos lett, 5 pedig háromcsillagos zászlót kapott.

Balassa Balázs elmondta, az elmúlt években és idén rendkívüli mértékben fejlődtek a balatoni strandok az elnyert támogatásoknak is köszönhetően.

A BSZ elnöke arról is beszámolt, hogy a szabadstrandok fejlesztésére jutó pályázati forrásoknak nagy szerepe van abban, hogy egyre kisebb a minőségi különbség a fizetős és ingyenes strandok szolgáltatásaiban.

Több szabadstrandon még most is folynak a munkálatok, de nem a strandüzemeltetők és nem a pályázat-kiírók hibájából csúsznak a beruházások, hanem kevés a kivitelező – mondta. Megemlítette azt is, hogy értékelési szempont volt a mozgáskorlátozottak fürdési lehetőségének megteremtése, de mivel mindenhol más vízbeemelő szerkezetet favorizáltak az üzemeltetők, az érdekképviseletekre hagyják azok megfelelőségének bírálatát.

Fekete Tamás, Balatoni Turizmus Szövetség – a zsűri munkájában résztvevő – alelnöke beszédében külön üdvözölte azokat az önkormányzatokat, melyek saját forrásból is fejlesztették fürdőhelyeiket.

Németh Zsolt, a Kerékpáros Magyarország Szövetség alelnöke azt emelte ki, hogy egyre kerékpár-barátabb a Balaton-régió, de még sok a tennivaló. Az elmúlt években évi 10-15 százalékkal nőtt a térségben a kerékpárosok száma, ami egyelőre csak a kompforgalom adataiból mérhető – mondta hangsúlyozva, hogy a kerékpáros-turizmusra úgy kell tekinteni, mint egy üzletre, amely megteremtheti a nyolc hónapos balatoni szezont.

A Balatoni Szövetség 15 évvel ezelőtt kezdte el a strandminősítést. A minősítés során a bizottság vizsgálta egyebek közt a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strand akadálymentesítésének szintjét, a környezet állapotát, a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, és a gyerekbarát szempontokat, például pelenkázó, családi öltöző megléte. Vizsgálták a strandi vendéglátóhelyek kínálatát és egyéb szolgáltatásokat (WIFI, értékmegőrző) is.

Idén négy különdíjat osztottak ki. A Balaton családbarát strandja idén a gyenesdiási Diási Játék Strand lett, a legsportosabb strand az Ábrahámhegy Községi Strand, a leginkább kerékpáros-barát strand a vonyarcvashegyi Lido Strand, a legjobb szabad strand pedig a balatonboglári Platán Strand.

A Balatoni Szövetség honlapja szerint az alábbi minősítések születtek (kiemeltük a zalai strandokat):

Öt csillag: (16)

1./ Vonyarcvashegy Lidó strand

2./ Balatongyörök Községi strand

3./ Gyenesdiás Diási Játékstrand

4./ Szigliget Községi strandfürdő

5./ Balatonfüred, Kisfaludy strand

6./ Alsóörs Községi Strand

7./ Balatonfüred, Esterházy strand

8./ Csopak, Községi strand

9./ Keszthely Városi strand

10./ Balatonalmádi Wesselényi Strand

11./ Balatonberény Községi Strand

12./ Balatonföldvár Keleti Strand

13./ Balatonakali Községi Strand

14./ Badacsonytomaj Városi Strand

15./ Balatonlelle Napfény Strand

16./ Balatonboglár Platán Strand

Négy csillag: (14)

17./ Zamárdi Nagy strand

18./ Révfülöp Császtai strand

19./ Ábrahámhegy Községi Strand

20./ Balatonudvari Községi strand

21./ Balatonederics Zöld Hullám Strand

22./ Keszthely Libás strand

23./ Siófoki Nagystrand

24./ Zánka Községi Strand

25./ Balatonszárszó Mikszáth utcai Központi Strand

26./ Fonyód, Panoráma strand

27./ Balatonudvari Fövenyesi strand

28./ Balatonmáriafűrdő Központi Fizető strand

29./ Balatonföldvár Nyugati Strand

30./ Gyenesdiás Lido Strand

Három csillag: (5)

31./ Keszthely Helikon strand

32./ Révfülöp Szigeti strand

33./ Balatonfüred Camping (Széchenyi Strandfürdő)

34./ Balatonfűzfő Fövenyfürdő

35./ Balatonfűzfő Tobruk strand

(Kiemelt képünkön a gyenesdiási Diási Játék Strand látható. Fotó: archív/Keszey Ágnes)