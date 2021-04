Kehidakustány a turizmusra fókuszál

Bővíti turisztikai kínálatát Kehidakustány. A település a fürdőzni vágyók mellett a természet és a vallási turizmus hódolóinak is kínál új attrakciókat. Fénykeresztet állítottak, elektromos járműveket vettek és túraútvonalakat jelölnek ki a községben. A pandémia ellenére is sikerült folytatni a beruházásokat, melyekhez sikerrel pályáztak.

Az elmúlt év legnagyobb beruházása a Dózsa György út belterületi szakaszának a teljes felújítása volt. A kehidai településrészt észak-déli irányban átszelő út új burkolatot kapott, kiépítették a csapadékvíz-elvezetést és a szükséges helyeken a járdákat és a buszöblöket is felújították. Emellett a Zalacsányra és Zalaszentgrótra vezető külterületi utakat is felújították a Magyar falu program keretében – írja a Keszthelyi TV.

„Számomra nagy öröm most, hogy ezekről a dolgokról beszélhetünk, hiszen általában a településeken a megszorítások vannak érvényben, ebből a helyzetből adódóan, amibe most vagyunk. Kehidakustány abban a szerencsés helyzetben van most is, hogy a folyamatos pályázatoknak köszönhetően minden évben jutott olyan pályázat, ami befejeződött és vannak olyanok elkezdődtek, egyik évről a másikra átnyúlnak” – nyilatkozta Lázár István polgármester.

Egy gyógyhelyes pályázat keretében térköves járda épült a Postától a fürdő irányába. A beruházás idén folytatódik, jelenleg a közbeszerzés zajlik. A kivitelezés akár a nyárra is elkészülhet. Ezen kívül csapadékvíz-elvezetést fognak még kiépíteni, hogy megszűntessék a korábbi vis maior gondokat. Közösségi összefogással készült el a fénykereszt. A kustányi Öreg-hegyen álló kereszt mellett pihenőpadokat is telepítettek. A település ezzel is bővíteni kívánja turisztikai kínálatát.

„Aminek a további szerepköre abban bővül ki, hogy az un. vallási turizmusba, Mária útvonalba – Búcsúszentlászló-Sümeg útvonalba – bekerült. Ez nagyon fontos nekünk, hiszen itt a településen magát a turizmust, ha ki akarjuk szolgálni, nem csak abba kell érteni, hogy fürdő van, meg szállás van, meg egyéb helyek vannak, hanem nagy hangsúlyt fektetünk azokra a túraútvonalakra, tanösvényekre, amiket az elmúlt évbe és ebbe az évbe tudtunk behozni ebbe a forgalomba” – fejtette ki a településvezető.

A túraútvonalakhoz kapcsolódó fejlesztésként 12 darab segwayt és két nagyobb elektromos járművet vásároltak. Az ezekhez kapcsolódó útvonalak kiépítését egy hónap múlva befejezik. A településvezetés célja, hogy felkészülten, új attrakciókkal várja a vendégeket.A községnek 1100 lakosa van, a népesség stabil. A településvezetés akár 600 ezer forint támogatással segíti az ingatlanvásárlást és felújítást az állandó lakosoknak. A program a pandémia miatt most szünetel. Magyarországon 2008-ban csak Kehidakustányban épült általános iskola, az akkori 54 fős tanulólétszám mára 130-ra nőtt.

„Szeptemberbe újra párhuzamosan két első osztály fog indulni. Hogy ez megvalósulhatott, nagy köszönet a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Iskolának, hiszen mi nekik vagyunk a tagintézménye. Egy biztos hátteret nyújtanak az iskolánk működéséhez. Az óvodába évekkel ezelőtt vissza kellett mennünk a két csoportból egy csoportba, mert nem volt megfelelő létszám. Most szeptembertől újra két csoporttal leszünk és szeretnénk elindítani a bölcsődét is” – zárta Lázár István.

A bölcsődét az óvoda épületében kívánják kialakítani. A település szándéka, hogy felújítsa az épületet. A Magyar falu programban pályáznak erre a beruházásra és egy belső út aszfaltozására is.