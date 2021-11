Kedves kezdeményezés Kanizsán: aki éhes, kinyithatja az élelmiszerdobozt

Konzervek, zacskós levesek, tészták és kenyér is található abban a kis dobozban, amelyet nemrégiben tett ki a Dunántúli Roma Vezetők Egyesülete (DRVE) a Zrínyi utcai telephely bejáratához.

Tejfel József, a DRVE elnöke elmondta: azért szerelték és töltik fel tartós élelmiszerrel mindennap a kis dobozt, hogy a rászoruló, éhes emberek bármikor elvihessenek maguknak egy ebédre- vagy éppen vacso­ráravalót.

– Természetesen ez a kis doboz nem helyettesíti az általunk indított egyéb élelmiszer-adományozást, továbbra is várjuk a rászorulókat a Zrínyi utcai telephelyen, ahol nagyobb kiszerelésben is tudunk biztosítani tartós élelmiszert, de a burgonyaosztási akciónk is folytatódik – említette az elnök, aki hozzátette: az eddigi tapasztalatok igazolják a döntésük helyességét, hiszen általában délre már üres a felszerelt élelmiszerdoboz.

Tejfel József azt is elmondta: nemcsak vinni, hanem hozni is lehet élelmiszert a dobozba, sőt most, advent idején egyéb adományokat is fogad a civil szervezet.