Keddtől vasszigor lesz Ausztriában – kint élő zalaiak a szigorításokról

Az osztrákoknál keddtől érvénybe lép az egész napos kijárási tilalom. Bezárnak az iskolák, a szupermarketek és a fodrászatok, hiszen a korábbi, magyarországihoz hasonló rendelkezésektől nem csökkent a koronavírus-­fertőzöttek száma. A „sógoroknál” dolgozó zalaiak beletörődtek a helyzetbe, a helyiekhez hasonlóan fegyelmezetten betartják a szabályokat.

Ausztriában november elejétől léptek életbe rendkívüli szigorítások, most azonban még drasztikusabb változások jönnek. Vagyis november 17-től (kedd) december 6-ig egész napos kijárási korlátozás lép életbe. A lakást csak nagyon indokolt esetben lehet elhagyni.

Nem ért senkit váratlanul

A Graztól 13 kilométerre lévő Premstättenben él feleségével és kisfiával, Noellel a kanizsai származású Nagy Krisztián. A mostani korlátozásokra reagálva elmondta: ez a szükséges rossz, mindenki számított rá, sőt sokan úgy érzik, előbb is lefékezhették volna a járvány terjedését.

– A vendéglátásban dolgozom, ezért azonnal lehúztuk a rolót – folytatta. – A cégünk a tavaszi záráshoz képest sokkal nyugodtabban fogadta a hírt, aggodalomnak semmi jele nem volt. Az információk között elsikkadt, ám nagyon fontos, hogy a kancellár bejelentése szerint minden bezárásra ítélt cég segítségként átutalva megkapja a tavaly novemberi forgalmának nyolcvan százalékát. Azzal a feltétellel, hogy nem bocsátják el az alkalmazottakat. Sőt, friss hír, hogy a pincérek fejenként kapnak egyfajta borravaló-helyettesítőként további 100 eurót novemberre.

Arra, hogy ismét tiltás lesz, a Kufstein járásban található 3500 fős Söll településen élő, pati származású Bata Zsófia is számított. Szerinte tavasszal váratlanul ért mindenkit a járvány, ezért szigorú intézkedéseket vezettek be. Szinte minden egyszerre zárt be, most is ez várható, talán csökkenteni lehet a fertőzöttek számát.

– Így is biztosan vannak olyanok, akik ezt traumaként élik meg, de nem kell annyira felfújni – tette hozzá. – Mivel a tiroli települések nagy része a síelésről és a túrázásról szól, a november itt mindig elhagyatottabb. Kevesebb a turista, a hotelek és az éttermek többsége egyébként is bezárt. Még ha most bizonyos keretek között kell élnünk, akkor sincs okunk a panaszra, hiszen minden létfontosságú dolog elérhető. A koronavírus a munkahelyemen már megjelent, néhány kollégám otthoni karanténba került, de a tüneteik nem súlyosak. Nem központi téma a betegség, mindenki jól alkalmazkodott a kialakult helyzethez. A kijárási tilalomról pedig annyit: a hétköznapokban sem mászkálok esténként, a hétvégén futni és kutyát sétáltatni lehet. Millió egyéb időtöltési lehetőség van erre az időszakra. Például rengeteg jó könyvet lehet olvasni, de a kirakós puzzle is remek móka.

Bata Zsófia hónapokkal ez­előtt készült párja 30. születésnapjára, amit novemberben ünnepeltek volna. Már többször átvariálta a meglepetéseket, de úgy érzi, az alkalom attól lesz különleges, hogy kettesben lesznek.

Voltak akik már a tavaszt is nehezen viselték

A sormási származású Ifjovicsné Andróczi Barbara az osztrák hegyek által körül­ölelt Sankt Peter Freienstein településen él a családjával. Elmondásuk szerint őket a tavaszi, első hullám idején hozott intézkedések nagyon megviselték, börtönként élték meg a bezártságot.

– Ezzel a járvánnyal csak sodródni lehet, és megtanulni együtt élni vele, mert talán nem hagy el bennünket soha – vélekedett Barbara.

– Megnyugtat az a tény, hogy gondosan kezelik a gyerekek biztonságát. Fiaink, Martin és Márk általános iskolások, az osztrák kormány a járványügyi helyzetet elemezve döntött arról, hogy folytatódhat-e a hagyományos oktatás. Sokáig bíztunk a legjobbakban, de nem így lett, az óvodák mellett az iskolák is bezárnak, viszont szerencsére gyerekfelügyeletet biztosítanak.

Barbara a nehézségek ellenére is igyekszik pozitív gondolatokkal tekinteni a jövőbe. A családjával együtt hisznek abban, hogy a rémálomnak egyszer vége lesz, és ismét megtelnek az utcák hangos és vidám emberekkel.

