Kávás, a Zala menti kis falu turisztikai kínálatából

–A Kulcsosház felújítására mintegy hat és félmillió forintot nyertünk a Magyar Falu Program pályázatán tavaly, amiből elvégeztük az épület egy részének rendbetételét, de messze vagyunk még az elképzeléseink teljes megvalósításától. A Kulcsosház a kávási Borona Tanösvény végállomása, turisztikai szempontból fontos hely. Eredetileg az épület egyházi iskola volt, majd államosították, amit később bővítettek is. A rendszerváltást követően az egyház visszakapta a régi épületrészt, s mivel az iskola megszűnt, turistaszállásként próbáltuk hasznosítani. Itt nem volt fürdési lehetőség, a mai követelményeknek már kevésbé felet meg a szállás. Először rendezni kellett az egyházzal a tulajdoni viszonyokat, hogy pályázni tudjunk. Ez megtörtént, s elindult az épület felújítása. Szeretnénk egy kis kápolnát kialakítani benne és az épület többi részét vendégfogadásra használni, de már kétszer hat ágyas apartmanként. Közbe jött viszont a járvány, az önkormányzat forrásai a védelmi intézkedések miatt megcsappantak. Nem egyszerű az életünk azért sem, mert ezt a fejlesztést szeretnénk saját erőből befejezni – vázolja idegenforgalmi létesítményeik egyikének helyzetét Eke László polgármester, akivel a 2016-os hasonló riportunk után, ismét találkozunk a „Mert az Ön faluja is rajta van a térképen!” turisztikai sorozatunkban. Akkor, a Borona Tanösvény elején álló két zsúpos tájház egyike fekete fóliával volt lefedve, beázott.

-Az örökségvédelemhez fordultunk, hogy segítsenek a házak megóvásában. Mivel az épületeknek több tulajdonosa volt, ott is előbb a tulajdonjogot kellett rendezni. Végül, az állami vagyonkezelő lett a tulajdonos, s 2018-ban elkezdődött az épületek felújítása, ami 22 millió forintba került, gerendákat kellett cserélni, s újra zsúpolni az épületeket. Mi a házak környékét tartjuk rendben, s elvégezzük a kisebb javításokat. Mind a két házban kiállítás látható, eredeti, szép, faragott parasztbútorokat, s a göcseji, őrségi agyagfeldolgozás emlékeit őrző cserépkályhákat láthat az érdeklődő – ejt szót László a borona túra első állomásáról, illetve arról, hogy szeretnék megőrizni mindazon értékeket, amelyek megmentését elődei, a korábbi faluvezetés elkezdett.

Még a kétezeres évek elején talált ebben partnerre Kávás, Sisa Béla Ybl Miklós-díjas népi építész személyében, aki, a Kárpát-medencében található népi építészet megmentésével és helyreállításával foglalkozott. Annyira megszerette Kávást, hogy házat is vett itt, amitől később megvált, de, hogy mit látott a környékben, erről így írt a falu honlapján: „Hagyományőrző település. Sok fa, virág, nyugalom övezi a falut. Éjszaka a városlakók számára félelmetes a csend. Az itt lakóknak talán a szőlőhegyek a legkedvesebbek, ahol majdnem minden családnak pincéje, „hajléka” van, ahol a munka mellett kedves baráti társaságok pihenőt tartanak. Borozgatnak, beszélgetnek távol a nagyvilág zajától. A védelem alatt álló boronafalas hajlékok a legtávolabbi múltba vezetnek. Az ide látogató vendég kapcsolatot teremthet a göcseji határőrzők, gazdálkodók leszármazottjaival, megismerhetik életüket, kultúrájukat. A község vezetése elhatározta, hogy a hét hegyen átvezető földutat a turisták számára is megnyitja. Ezt a tervet egy információval is ellátott út biztosítja, melynek a borral, az építészettel, a természettel összefüggő Boronaút elnevezést adták…” Sajnos, Sisa Béla ez év áprilisában, 79 évesen elhunyt. Emlékét őrzi a boronaút, s a Dombi pince, amit az eredeti helyéről a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola építész hallgatói bontottak el, és szállították a mostani helyére. Megtervezték és 2003-ban fel is építették.

Kálmánné Pete Ildikó falgondnokkal és Molnár Zoltánnal az önkormányzat dolgozójával, aki polgárőr is, járjuk körül a napsütésben szinte vakítóan fehér falu hajlékot.

-Büszkék vagyunk erre a falra, mert a Zolival ketten tapasztottuk be újra. Előzőleg soha sem csináltunk ilyet, sőt még csak nem is láttuk, hogy miként is kell ezt végezni. Találtunk hozzá jó agyagot, készítettünk töreket, jól összegyúrtuk, aztán nekiláttunk, majd fehérre meszeltük. Az idén itt állítottunk májusfát, mert sok faluünnepet tartunk itt, aztán, amire a fát ki lehetett táncolni, enyhítettek a járványszigorításon is – meséli Ildikó. Zoli azt mondja, csendes falu Kávás, szerencsére nem kellett az utóbbi időben a polgárőröknek rendbontók ellen fellépni.

– Kávást hét domb övezi, melyek alján épült fel a falu. A dombtetőkről elénk tárul a Zala völgye „Lövőtől Egerszegig”, a Vasi hegyhát, jó időben az Alpok alja, a Kőszegi hegység, vagy másik irányban Göcsej dombjai látszanak a völgyben megbújó házakkal, a domboldalakat borító erdőkkel, legelőkkel, szántókkal. A hét hegy – (Szabó-hegy, Szomi-hegy, Vaskó-hegy, Bükk-hegy, Zsimba-hegy, Öreg-hegy, Zsidó-hegy) gerincén vezető útvonalakon halad a tanösvény. Közel negyven borona építésű pincét láthatunk erre, ezek közül 12 pince tetőzetét egy program keretében négy éve megújítottuk. Sajnos a zártkertek átalakulása, de leginkább az elhagyása megállíthatatlan. A tulajdonosok elöregednek, sokan hagynak fel a kertek művelésével. Olyan szőlőket is elhagytak már, amely telkeken a tetőzetüket a legutóbbi programban megújított pincék állnak – említi László.

Kávás azon falvak egyike, amelyiket nem érintett közvetlenül a török csapatok támadása. A falut 1330-ban Kawas néven említették oklevélben, a falu a kapornaki apátság tulajdonában volt. Zalaszentgyörggyel szemben, a Zala folyón túl bújt meg a falu a dombok alján az erdők szélén. Távol maradtak a világ folyásától, meg is említi Kerpacsics István, aki 1645 és 1657 között az egerszegi vár kapitánya, hogy Kávás néhány környékbeli faluval együtt nem adott palánkfát az egerszegi vár építéséhez. A régi építkezések emlékei napjainkig megmaradtak a tájban, és ez nem csak a szőlőhegyekre igaz, hanem részben a falura is, ahol több régi épületet újítottak meg, s ilyen stílusban újat is építettek.

– Két három éven belül szeretnénk, ha meglenne az új szállás, a borona úton viszont folyamatosan lehet kirándulni. A helyben alváshoz vendéglátás, étkezési lehetőség is kellene. Káváson azonban, vagy tíz éve kocsma sincs. Felhagytak vele, mert nem volt érdemes fenntartani. Az étkezés viszont ma már másként is megoldható, a vírus járvány alatt az ételkiszállítás nagyot fejlődött. A szomszédos Bagodon van vendéglő, de az iskola konyháján is lehet ételt rendelni. Természetesen csatlakoztunk a Dombérozóhoz, amely eredetileg Göcsej népszerűsítésére jött létre. A Dombérozó rendezvényét a tájházak környezetére terveztük, jó volna a hegyekre is kivinni a vendégeket, hogy a pincéknél kóstoljanak, ehhez azonban kínáló gazdák is kellenének. Némi hegyi fejlesztés is történik, a villanyt most visszük ki a Zsimba-hegyre. A hét hegy közül a Bükk hegyen sincs, de már olyan tulajdonos sincs ott, akinek villany kellene. A Zsimba-hegyen 13 tulajdonos szállt be fejlesztésbe, ők 20-30 ezer forintért kaptak villanyt. A Dombi pincénk kedvelt, kérték tőlem már születés, és névnapra is. Túráztak nálunk iskolások, de volt itt Szombathelyről nyugdíjasklub is. Június második hétvégéjén, a Borona Tanösvényen megtartottuk a 24 éve folytonosan megrendezett Bagoly túránkat, melyen 334-en vettek részt. Egyre többen jönnek a környező településekről, sőt még Egerszegről is érkeznek. Ami viszont alig változott a négy évvel ezelőtti találkozásunk óta, a falu lélekszáma 247-ről, 234-re csökkent. Eladó házunk továbbra sincs a faluban és szerencsére munkanélküli sem akad Káváson, ahol a koronavírus sem szedett áldozatot – nyugtázza Eke László.