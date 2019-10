Kátyúk helyett időtálló burkolatot kaptak Homokkomáromban

Pályázati támogatásból és a falu saját költségvetéséből több útszakasz újult meg a településen.

Régi vágya teljesült a lakosságnak, a szőlősgazdáknak és a község vezetőinek a Petőfi utca, a Kucs köz és a Kossuth utca jelentős részének rendbetételével. A falun átívelő, valamint a hegyhátakra vezető utak rossz állapotban voltak: az élénk forgalom és az idő nyomot hagyott rajtuk. Kátyúk, hepehupák és egyenetlen útszakaszok nehezítették a közlekedést.

Ám egy pályázat jóvoltából és a falu saját erejéből megújultak a problémás részek. Singula Ferencné polgármester elmondta: a beruházás mintegy tizenötmillió forintba került. A felújításhoz a község egymillió forintot biztosított.

– A kivitelező rövid időn belül elkészült a rekonstrukcióval. Összesen fél kilométer hosszan újíttattunk fel utakat, amiket modern, úgynevezett remixes megoldással tettek időtállóvá, strapabíróvá. A régi, rossz aszfaltot felszedték, majd egyenes, stabil felületet alakítottak ki a régi anyag átdolgozásával. Végül vastag aszfaltréteg került rá – fogalmazott Singula Ferencné, jelezve: lehetőségeiktől függően a falu más részein is figyelnek a járdák és utak karbantartására.

– A Zsigárdi utca többször kihívás elé állított bennünket. Rendszeresen feltöltjük kővel a kátyúkat, amiket a csapadék rendre kimos. A közelmúltban társadalmi munka keretében hoztuk rendbe az úthibákat. Végleges megoldást ott is az aszfaltozás jelentene, amire a jövőben pályázati támogatást remélünk. A külterületekre, a hegyi utakra is figyelünk. A tavalyihoz hasonlóan idén is több útszakaszt kátyúmentesítettünk feltöltés révén. A Jókai utcában a gyalogosközlekedőt újíttatnánk fel, ha sikerül támogatást kapnunk, valamint a Petőfi utcát a Jókai utcával és a polgármesteri hivatallal összekötő, mezőn átívelő „kis híd” környéki járdát is rendbe hozatnánk – közölte Singula Ferencné.