Katonai bemutatók és játékok az egerszegi csúszdapark honvédelmi napján

Lézeres harci játék, nehézbúvár bemutató és virtuális céllövészet is élményt kínál szombaton és vasárnap a zalaegerszegi AquaCityben megrendezett honvédelmi napokon.

A honvédség több speciális ezrede képviselteti magát, emellett a strandolók beszélgethetnek Molnár Péter kajakozó olimpikonnal, aki maga is katona.

– Nagyon örültünk az AquaCity meghívásának, hiszen nem titkolt célunk bemutatni, hogy a Magyar Honvédséghez milyen szorosan kötődik a sport, az egészséges életmód – mondta el szombaton délután Ferge László őrnagy, a XII. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője. – A katonai hivatás bemutatására több, a nagyközönség számára is érdekes programmal készültünk. A katonai búvárok például mentőakciót is modelleztek a 4 méter mély ugrómedencében, bajba jutott búvártársuk mentését, továbbá robbanószer felszínre hozását mutatták be. A gyerekek számára közös merülésre is módot kínáltunk.

A szentesi búvárkiképző központ sátránál láthattuk, hogy a víz alatt használatos hidraulikus láncfűrész még a sziklát is átvágja, s megtudtuk, a nehézbúvár oxigénellátását a partról biztosítják, saját palackja csak vész esetére szolgál.

A medencék között szokatlan mód katonai tehergépjárművek és terepjárók parkoltak, amelyeket közelebbről is szemügyre lehetett venni. A technikai bemutató részeként hatástalanított gépkarabélyokat és aknavetőt is kézbe vehettek az érdeklődők, a fiatalok kipróbálhatták, hogy azok a fegyverek, amelyekkel a számítógépes játékokban lőnek, a valóságban milyen súlyosak.

Laser tag pályát ugyancsak berendeztek, ahol felfújható tereptárgyak rejtekében csatázhattak egymással a baráti társaságok. A paintballhoz hasonló harci játékban nincs lövedék, lézersugár helyettesíti azt, a találatot pedig a fejpántba helyezett érzékelők jelzik.

A programokat vasárnap megismétlik.