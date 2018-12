Karácsonyi gálaműsort tartott a kanizsai SWANS Balett- és Tánciskola

Immáron huszadik alkalommal tartották meg az eseményt, melyen az iskola minden korosztálya fellépett.

A megszokott módon, régi, illetve új koreográfiákkal is készültek a táncosok. A tánciskola növendékei idén is mozgalmas évet zártak, sok fellépésük volt és több versenyen is részt vettek – nemcsak belföldön, hanem külföldön is.

Nézze meg a Kanizsa TV felvételén, hogy hogyan szerepeltek a korosztályok a gálán:

