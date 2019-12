Karácsonyi angyalok a zalaszentgyörgyi kultúrházban

Szombaton zsúfolásig megtelt Zalaszentgyörgy kultúrháza a karácsonyváró programra, ami a környező településekről is vonzott érdeklődőket.

A 424 lakosú Zalaszentgyörgy gyakran ad hírt magáról közösségteremtő megmozdulásaival, az év szinte minden szakában történik náluk valami. A közösségi élet decemberben tetőzik, advent valamennyi hétvégéjén szerveznek programot. A falu adventi koszorúja is társas összejövetelen készül, a december elejére időzített kézműves programon.

Kovács Dezső polgármester osztja meg velünk a fentieket, örömmel konstatálva, hogy ez alkalommal is „kidagad” a ház oldala. Érthető, hiszen a legfényesebb hétvége a karácsonyt megelőző. Ekkor nem csak a település közösségei mutatkoznak be, hanem egyebek közt házi süteményeket, mandalákat, kerámiákat, karácsonyi díszeket felvonultató karácsonyi vásáron is kipakolnak a helyi termelők, kézművesek. A forralt borral, teával, friss lángossal, karácsonyi díszkivilágítással megspékelt szabadtéri attrakció szerencsésebb éveken, amikor épp nem veri el az eső, autósok tucatjait készteti megállásra. A mostani esős szombaton azonban az árusok kénytelenek voltak beérni a kultúrház nagytermével, de persze csak a műsort követően.

A Tornyos TánClub fellépése után az óvodások következtek a Karácsonyi angyalok című verses, zenés, táncos műsorral, aminek összeállításában és megvalósításában Czafitné Horváth Andrea óvodavezető, Pál Attiláné óvodapedagógus, Zsirka Erika koreográfus és Tuloki Lászlóné dajka is közreműködött. Vendégként a bagodi Esthajnal Kórus adott kis koncertet.