Kapolcs madártávlatból, ezúttal a nyári forgatag nélkül

A járvány miatt idén elmaradt a Művészetek Völgye, pedig a Kapolcs központú, Balaton-felvidéki fesztivál 30. évfordulójára bizakodva és sok programmal készültek a szervezők.

A szokásos július végi, augusztus eleji rendezvénysorozat helyett most négy őszi Völgyhétvégét kínálnak (szeptember 3–6., 11–13., 25–27., október 2–4.). Ez idő alatt nyílik meg Kapolcs új főtere, ami egyúttal egy új fesztiválhelyszín is.

Itt lép fel többek között az Erik Sumo Band, a Csík Zenekar, a Kiscsillag, az Irie Maffia, a Hiperkarma, a Random Trip, a 30Y és az Ivan and the Parazol. Szintén felújított pompájában várja a látogatókat a MűvészVölgy Kúria névre keresztelt kapolcsi kastély is. Felvételünkön Kapolcs látható madártávlatból, ezúttal a nyári forgatag nélkül.