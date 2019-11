Kapható lapunk új szakácskönyve

Praktikus, könnyen kezelhető, új és már-már feledésbe merült, egykoron népszerű ételek receptjeit tartalmazza most megjelent szakácskönyvünk. Mély merítést vállaltunk fel A Kárpát-medence ízei című albummal, ugyanis a határon belül és túl élő magyarok, valamint a nemzetiségek legjobb, legjellegzetesebb ételeit gyűjtöttük össze és adjuk közre.

Olvasóink ezúttal is vevők voltak a felhívásra, aminek köszönhetően csak jöttek és jöttek a jobbnál jobb receptek. A szakmai zsűrinek 1800 receptből kellett a könyvbe bekerülő több mint 150-et kiválasztania.

– Arra törekedtünk, hogy a gyakorló és a kezdő háziasszonyok, a konyhában szívesen tüsténkedő férfiak egyaránt találjanak kedvükre való recepteket, ételeket – hangsúlyozta Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, a könyv lektora. – Azt is figyelembe vettük, hogy a hétköznapokon általában kevesebb idő jut a sütésre, főzésre, mint hétvégén vagy az ünnepek előtt és alatt. Nem egy olvasó odaírta a levele végére, bátran használjuk a receptet, mert a család már kóstolta az ételt, és ízlett nekik. Emellett mesterszakács és -cukrász kollégáimmal mi is elkészítettük az ételeket, és nem vagy alig kellett valamin változtatni.

Szóval dupla szűrőn mentek át a receptek, és akik ezek alapján sütnek-főznek, nem csalódnak. Azt az ételt kapják, amit a recept ígér, a színes fotó mutat. Több olvasónk a séfekkel együtt készíthette el receptje alapján finomságát a szakácskönyv konyháján. Maguk a szakácsok és cukrászok is szolgáltak egy-egy kedvenc ételük receptjével.

Érdemes tehát megvásárolni a könyvet, mert új ételekkel tehetik változatosabbá családjuk étrendjét. Kipróbálhatnak általuk ismert recepteket, amelyeknél néhány összetevő más, de mindez kihat az étel karakterére is. A receptek túlnyomó többsége olyan alapanyagokat, fűszereket tartalmaz, melyek könnyen elérhetők.

A könyvet előétel, leves, főétel és desszert fejezetekre tagoltuk, és az album elején, a tartalomjegyzékben megtalálható a teljes kínálat. Annak is segítséget nyújt a kiadvány, aki hirtelen nem tudja, mit is süssön, főzzön. Ha felüti a könyvet, hamar talál kedvére való receptet, ételt, ami elnyeri családja, barátai tetszését.

A kiadványt keressék kézbesítőinknél, ügyfélszolgálati irodáinkban!