Kaotikus állapotok uralkodnak a letenyei hulladékgyűjtő szigeteken

Más településekhez hasonlóan a határ menti kisvárosban is komoly gondokat okoz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapota.

Olyannyira, hogy a jelenséggel a képviselő-testületnek is foglalkoznia kellett.

– Régebben öt szelektív hulladékgyűjtő szigetet helyez­tek ki a városban, az üveg-, a műanyag és a papírhulladék köztéri gyűjtésére – mondta el Farkas Szilárd polgármester. – Emellett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is van. Ennek ellenére az elmúlt időszakban a szigetek környezetében áldatlan állapotok alakultak ki, mert az emberek egy része a szelektív edényzetekbe nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és rengeteg szemetet, például építési és elektronikai hulladékot raknak le a gyűjtőedények mellé. Ilyenkor a szolgáltató az edények és a szigetek tartalmát nem szállítja el ingyen.

– Ez ugyanis már nem szelektív, hanem vegyes hulladéknak minősül, így az elvitele az önkormányzatnak jelentős költség. Az első negyedévben 700 ezer forintot költöttünk erre, tehát egy évben a város mások felelőtlen magatartása miatt majdnem 3 millió forintot kénytelen valójában kidobni az ablakon, miközben azt a pénzt költhetnénk például járdafelújításra, vagy bármi másra is.

A letenyei polgármester elmondta: felvetődött a szelektív hulladékgyűjtő szigetek részleges felszámolása is, végül azonban a képviselők ezt elvetették, mert félő, hogy ebben az esetben a hulladék a város peremén, a zöldterületeken jelenik meg. A jövőt illetően pedig szó esett az érintett területek esetleges bekamerázásáról, valamint arról, hogy a szigetek mellé egy-egy, vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló konténert is kihelyeznének. Arról viszont már döntés is született, hogy az intézményeken és a civil szervezeteken keresztül az önkormányzat erősíti a szelektív gyűjtőszigetek rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kommunikációt, hogy a lakosság tisztában legyen a szabályokkal.