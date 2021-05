Kanizsán is egyre nagyobb verseny zajlik a munkaerőért

Minden rosszindulatú híresztelés ellenére a város és a térség munkanélküliségi rátája közelít a pandémia előtti időszakhoz – hangsúlyozta a minap Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki elmondta, Nagykanizsán több vállalat is jelentős létszámbővítést hajtott végre az elmúlt időszakban.

Cseresnyés Péter arról beszélt, hogy az elmúlt tíz év alatt, a koronavírus-járvány kitöréséig Magyarországon 12-13 százalékról 3,5 százalék körüli szintre csökkent a munkanélküliségi ráta, míg a foglalkoztatottsági szint 52- 53 százalékról 70 százalék fölé nőtt. És a pandémia ellenére – a kormány válságkezelő intézkedéseinek köszönhetően – nem emelkedett jelentősen a munkanélküliség.

Az országoshoz hasonlóan alakulnak a nagykanizsai foglalkoztatási adatok is.

– A városban és térségében 2010-ben 9,67 százalék volt a nyilvántartott állástalanok aránya, ami 2020 elejére 4,6 százalékra csökkent – sorolta a képviselő. – A világjárvány hatásaként tavaly márciustól növekedésnek indult ez az adat, elérte a 7 százalékot, de decemberre már ismét lecsökkent 5,4 százalékra.

Cseresnyés Péter szerint az adatok a kisebb hullámzás ellenére stabil foglalkoztatottságról árulkodnak. A munkanélküliek számának növekedésében szerepet játszott, hogy a korábban külföldön dolgozó magyarok nagy számban tértek haza a pandémia idején, s bár kezdetben többen nem találtak munkát, később el tudtak helyezkedni.

– A városban az elmúlt tíz évben letelepedett új cégek, intézmények vagy a már itt tevékenykedő (elsősorban gépipari) vállalatok nemritkán három-négyszeres, vagyis cégenként több száz főt jelentő létszámbővítést hajtottak végre. Más vállalkozásoknál 40-60 százalékos bővülés volt tapasztalható – mondta a képviselő, egyúttal jelezve: a fiatalkorúak javítóintézete vagy a Készenléti Rendőrség nagykanizsai bázisa is százas nagyságrendű munkahelyet jelent.

Lapunk két, az elmúlt években egyre jobban prosperáló vállalkozást is megkérdezett a várható kilátásokról.

– A múlt év elején a pandémia első hulláma sajnos minket is érzékenyen érintett, visszaestek a megrendelések, ezért 25 százalékos munkaidő- és bércsökkentést voltunk kénytelenek bevezetni – kezdte Kalocsai Norbert, a NILFISK kanizsai gyárának vezetője. – Szerencsére időben érkezett a kormányzati segítség, cégünk jogosult volt a bértámogatásra, amivel éltünk is. A koronavírus-járvány még nem múlt el, de az idei év nagyon jól alakul, jelentősen nőtt a rendelés­állomány, melynek hála csak Nagykanizsán 85 munkavállalót vettünk fel, és reményeink szerint még ugyanennyi álláshelyet tudunk biztosítani a közeljövőben.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Pécsi József, a Resideo Kft. ügyvezetője is. Mint mondta: a koronavírus-járvány első hulláma idején komoly visszaesés volt tapasztalható a termelésben, ám ezt az időszakot a cég versenyképességének növelésére fordították, és az államtól kapott összesen 800 ezer eurós támogatást – kiegészítve hasonló nagyságrendű saját forrással – a munkafolyamatok automatizálására, kapacitásbővítésre és az energetikai hatékonyság növelésére használták fel, a létszám megtartása mellett.

– Az elmúlt egy évben átlagosan 10 százalékot meghaladóan nőtt a termelés, ami hasonló létszámnövekedést hozott magával – hangsúlyozta Pécsi József, aki hozzátette: most is hirdetnek állásokat.

A két cégvezető azt is elmondta: Kanizsán és környékén is egyre nagyobb verseny folyik a munkaerőért, ami a fizetések emelkedésében is megmutatkozik.