Kamerarendszer kiépítését tervezik Vasboldogasszonyban

Rendezték soraikat, és a napokban újjáalakult elnökséggel, friss lendülettel veselkedett neki a polgárőrmunka folytatásának a vasboldogasszonyi egyesület tagsága.

Németh Zsolt, a település szintén új polgármestere az önkormányzat maximális támogatásáról biztosította a közösséget, sőt, maga részt is vesz a civil szervezet munkájában.

– Célunk tovább javítani a közbiztonságot, ezért az esti, éjszakai járőrözések mellett polgárőrautónkkal napközben is többször végigjárjuk az utcákat, hogy jelenlétünkkel is visszarettentsük a rossz szándékú egyéneket. Szeretnénk, ha a falunkban kiépülhetne egy közbiztonsági kamerarendszer – avatta be lapunkat terveikbe Nagy János, az egyesület új elnöke, s a felvetésre egy emberként helyeselt a polgármester és Molnár Balázs rendőr főtörzsőrmester, körzeti megbízott is, hiszen a kamerarendszer nemcsak a bűnözőket tartja vissza, hanem a lakosság szubjektív biztonságérzetét is erősíti.

A polgárőröknek a falun kívül is akad őriznivalójuk, hiszen a környéken nekik van a legnagyobb külterületük, gyakran teljesítenek szolgálatot a zártkertekben, majorokban, 30-40 kilométert is megtesznek, amikor Csöngetmajortól a zalaszentlőrinci határig vezető területet szemmel tartják. Újabban az illegális szemétlerakók okozzák a legtöbb gondot, amióta a pandémia miatt a hulladékkezelő cég korlátozta a lomtalanítást, megszaporodott az út menti szemétkupacok száma. Előfordult, hogy egy baki vállalkozó bagodi és kávási lakosok szemetét a lőrinci út mellé hordta. Az ügyben a rend­őrség bevonásával szabálysértési eljárás indult, ugyanis a hulladékhalomban névre szóló csekket is találtak.

A polgárőröknek a körzeti megbízott rendőrrel jó, mondhatni, napi a kapcsolatuk, a közös szolgálatok mellett kölcsönösen tájékoztatják egymást a falu közbiztonságával kapcsolatos tapasztalatokról. Mind­emellett biztosítják a focimeccsek, a falu programjainak rendjét, a mindenszentek-halottak napja ünnepkörben felügyelik a temetők környékét, s a lakosság kérésére lakodalmak, temetések alkalmával is rendelkezésre állnak.

– Amilyen lendülettel és lelkesen újraszervezték a csapatot, remélhető, hogy a Zalaegerszegi járás 68 egyesülete közül a vasboldogasszonyi lesz az egyik legeredményesebb közösség – jegyezte meg Donáczy Dezső, a ZMPSZ Zalaegerszegi járási koordinátora, és 10 darab láthatósági polgárőrmellénnyel gyarapította a civil szervezet felszerelését.