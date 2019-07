Jutalom járt a legjobbaknak Batykon

"Csak az hal meg, kit elfelednek, Örökké él, kit szeretnek." Fájó szívvel emlékezünk ID. HORVÁTH GÉZA halálának 1. évfordulóján. Szerető családja

"Olyan csend van így nélküled, Hogy szinte hallani, amit utoljára akartál mondani..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BÜKI TIBOR volt galamboki Vízmű üzemvezető életének 83. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. július 18-án, csütörtökön 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12 órakor gyászmise a kórházkápolnában. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

"Már nincs holnap, ennyi volt az élet, Sirassatok csendben, mert szívetekben élek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy UJJ JÓZSEF bödei születésű, komlói lakos életének 75. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. július 18-án, csütörtökön 12 órakor lesz a komlói temetőben. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló felesége, testvére és családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,anyósom, nagymamám, dédmamám ÖZV. SNEFF JÓZSEFNÉ szül. Bali Katalin életének 97. évében elhunyt. Temetése 2019. július 19-én, pénteken 15 órakor lesz a kiskanizsai temetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a kiskanizsai templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük! Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet." Köszönetet mondunk mindazoknak, akik TÜSKE GYULA zalalövői (volt rádiházi) lakost utolsó útjára elkísérték, mély gyászunkban együttérzéssel osztoztak, vigasztaltak bennünket. Gyászoló család

"Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek." (Kosztolányi Dezső) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. DENKLER MIKLÓS hirtelen jött betegségében, életének 72. évében örökre megpihent. Felejthetetlen családtagunktól 2019. július 19-én (pénteken) 13 órakor veszünk búcsút a keszthelyi Új temetőben. Ugyanezen a napon emlékére a gyászmise 8 órakor kezdődik a Fő téri templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái, menye, veje, rokonai Drága emléke a szívünkben örökké él!

Emlékezünk VARGA JÓZSEFNÉ szül. Papp Sylveliette halálának első évfordulóján. Szerető családja

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szerető édesanyánk, testvérem, nagymamánk, dédmamánk KOVÁCS ZOLTÁNNÉ szül. Tóth Erzsébet életének 82. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Végső nyugalomra helyezése 2019. július 19-én, pénteken 14 órakor lesz a kemendollári (ollári) temetőben. Gyászmise előtte 13 óra 15 perckor a pókaszepetki templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló család

Emlékezünk BÖDÖR JÁNOS halálának 7. évfordulóján. Szerető családja

"Tíz éve már, hogy elmentél, Hiányod fáj, mindig bennünk él, Mert tudjuk: lehetett volna másképp..." Fájó szívvel emlékezünk NOVINSZKI GERGELY halálának 10. évfordulóján. Szerető családja

"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZAKÁCS ZSOLTNÉ szül. Kovács Mária Csenyó volt zalaszentgróti lakos életének 64. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. július 19-én, pénteken a 15.30-kor kezdődő gyászmisét követően lesz a zalabéri temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

"Az ő szíve megpihent, A miénk az vérzik, A fájdalmat csak az élők érzik." Fájó szívvel emlékünk GÖNCZ JÁNOS halálának 4. évfordulóján. Szerető családja

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON KÁROLY életének 67. évében örökre megpihent. Temetése 2019. július 18-án (csütörtökön) 11 órakor lesz Cserszegtomajon a tomaji temetőben. Előtte gyászmise 10.30-kor. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HÖRCSÖKI SÁNDOR 73 éves korában elhunyt. Temetése július 18-án, csütörtökön a 15 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően, 16 órakor lesz a salomvári temetőben. Vizy család

"Istenem, súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam! Álmomban keressen meg engem, még egyszer had lássam, had öleljem. Nem szólnék róla, mélyen gyötör a bánat, csak had lássam, még egyszer gyermekem. Had legyen nekem ez a legszebb álmom, súgd meg neki halkan, én minden nap várom." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett gyermekem MIHÁLICS ANTAL halálának 2. évfordulóján. Szerető édesanyád, húgod Heni és családja

"Ami neked csend, és nyugalom Az nekünk örökös fájdalom..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MARKÓ GYÖRGY életének 61. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. július 18-án, csütörtökön a 15.30-kor kezdődő gyászmisét követően lesz a pakodi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, s gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

"Szívünkben emléked nem pótolja semmi, Míg e földön élünk, nem fogunk feledni." Szeretettel emlékezünk FELSŐ VILMOS halálának 10. évfordulóján. Felesége és rokonai

"Nélküled szomorú, üres a ház, A családból hiányzik egy napsugár. Ha a könny és bánat életre keltene, Neked még élned kellene..." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ID. SÜTŐ GYULÁRA halálának 2. évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz! Szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BABATI BALÁZS 58 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. július 17-én, 12 órakor lesz a ságodi temetőben. Gyászoló család