Július 4. és 7. között minden sportolni vágyót széles kínálattal vár a Restart fesztivál

Nemzetközi és országos versenyekkel, sportbemutatókkal, életvezetési és táplálkozási tanácsadással, spirituális előadásokkal vár mindenkit a csütörtökön kezdődő Restart fesztivál, amely – nevéhez hűen – garantáltan újraindít minden résztvevőt.

– Zalaegerszeg életében rendkívül fontos volt a 2017-es esztendő, hiszen a hagyományait őrző és értékeire büszke város a lokálpatrióta öntudat jegyében emlékezett az 1247-es első írásos említés 770. évfordulójára. S egyben nyitottunk a jövőre is – bocsátja előre Balaicz Zoltán polgármester. – Ennek jegyében több olyan rendezvényt is elindítottunk, amelyről úgy gondoltuk: egyedi, unikális, csak a zalai megyeszékhelyre jellemző kínálatot nyújt majd mind a zalaegerszegiek, mind az ide érkező vendégek számára. Az akkori elvárásaink beigazolódtak, hiszen az azóta már művészeti fesztivállal kiegészült Street Food Weekend és a Restart fesztivál is tömeget vonz s rendkívül népszerű.

Balaicz Zoltán felidézte: Zalaegerszeg 1996 óta a nemzet sportvárosa, ahol fontos az egészséges életmód és ahhoz kapcsolódóan a különféle sportágak támogatása. 2014 óta számos új sportlétesítmény nyílt és újult meg a városban, s 41 sportágban összesen 70 sportegyesületet támogat az önkormányzat.

– A Restart mára országos, sőt nemzetközi hírű sportfesztivállá nőtte ki magát, s olyan egyedisége lehet a zalai megyeszékhelynek, amely révén az kiemelkedhet a 23 megyei jogú város közül – szögezte le a polgármester.

Az előző két év tapasztalatait átgondolva idén a szervezők ismét továbbfejlesztették a fesztivált, hangsúlyozta Horváth Szilárd fesztiváligazgató, a szervező Városmarketing Iroda vezetője, aki elsőként a Restart Spiritre hívta fel a figyelmet, amely két új szervező, Horváth Petra és Sebestyén Bence jóvoltából a korábbiakhoz képest jelentősen kibővült.

– A Restart Spirit fesztivál a fesztiválban, a rendezvény spirituális része, amely a test, a lélek és a szellem egységét állítja a középpontba. Ennek keretében gyógyítók, együttesek, jógaoktatók, táplálkozástudományi szakemberek várják az érdeklődőket péntek délutántól egészen vasárnap estig folyamatosan, megállás nélkül a Vizslaparkban – sorolja Horváth Szilárd.

A három nap alatt a jóga legkülönfélébb fajtáival (egyebek mellett gerinc-, ashtanga-, Vinyasza Flow, hatha- és akrojógával) ismerkedhetnek az arra fogékonyak. Lesz masszázs-, továbbá csikung, pilates és aikido bemutató, alkalom nyílik a meditációra, segítséget kaphatunk a stresszkezeléshez, s személyes konzultációra is lehetőség nyílik. Számos érdekes előadást hallhat a nagyérdemű, szombaton 19 órától például Soma Mamagésa Merre van az utam? – Választható megoldások címmel szól a közönséghez.

– Fontosnak tartjuk, hogy akik kijönnek a rendezvényre, ne csak nézőként legyenek jelen, hanem aktív résztvevőként is számos új impulzust kapjanak, hogy, amint szlogenünk mondja, megtalálják a sportjukat – folytatja Horváth Szilárd. – Ezért az Európa téren családi sportnappal várunk kicsiket és nagyokat. Az idei fesztivál különlegessége, hogy a fiatalok körében rendkívül népszerű Exatlon Hungary és Ninja Warrior jellegű tévéműsorokat megidézve akadálypályát építünk a gyerekeknek, ahol összemérhetik erejüket, ügyességüket, gyorsaságukat.

A rendezvény számos versenyt is elhoz Zalaegerszegre, erről már a másik főszervező, Szabó Zoltán beszélt. Kiemelte: összesen tíz országos szintű viadalt rendeznek a Restart keretein belül, a kerékpársportban például, hangsúlyozta, két nemzetközi olimpiai kvalifikációs versenyt tartanak. Emellett lesz nemzetközi crossfit, továbbá fitnesz-, moderntánc-, rúdsport és légtornaverseny, országos bokszgála, extrém tévétoronyfutás, úszó váltóverseny, valamint városi félmaraton, amelynek nyomvonalán idén először gördeszkával, görkorcsolyával, rollerrel és oxeloboarddal is próbára tehetik magukat sportolók.

Idén is várnak mindenkit a tavaly rendkívül népszerű vezetett kerékpáros- és gyalogos túrákra, utóbbiból lesz éjszakai is…

– A Restart fesztivál fontos küldetése, hogy minél szélesebb célközönséget érjen el – mutatott rá Szabó Zoltán. – Hazai és külföldi versenyzőket éppúgy várunk, ahogy a hobbisportolókat, s megszólítunk a gyerekektől a szépkorúakig minden generációt, továbbá lehetőséget biztosítunk a mozgásukban korlátozott embereknek is.

A főszervező hozzátette: a tavalyi mountain bike verseny s a fesztivál képei angliai és finnországi magazinokban is megjelentek, s ily’ módon a városmarketinget is szolgálja a programkavalkád.

A városháza előtti téren ismét a küzdőspotoké, harcművészeteké lesz a főszerep. A szervezők ígérete szerint a lehető legszélesebb skálán mutatják majd be az ezekben rejlő lehetőségeket és erőt. Tavaly a program nagy sikernek örvendett, az ott szerzett élmények hatására nagyon sok gyerek kezdett el sportolni Zalaegerszegen.

– Tapasztalataink azt mutatják, hogy a fesztivál egyre nagyobb elismerésnek örvend a lakosság, a vendégek és a sportolók körében is. Van olyan versenyünk, amire több mint 20 százalékkal többen neveztek, az országhatáron belülről és külföldről is egyre több versenyző érkezik, jönnek francia, olasz, német, lengyel, cseh sportolók, a legtávolabbi résztvevő Japánból jön – fogalmazott Szabó Zoltán.

Idén e-sporttal bővül a fesztivál, aminek a sportcsarnok ad otthont. S ahogy a rendezvény többi része, ez is ingyen kínál szórakozási lehetőséget az érdeklődőknek. Kis Balázs, a Magyar E-Sport Szövetség (HUNESZ) alelnöke leszögezte: Zalaegerszeg az elmúlt időszakban igazi e-sport központ lett, s örömmel vesznek részt a Restart fesztiválon is, amelynek fontos célja, hogy a különféle sportokat közel hozza egymáshoz. Mint elhangzott: az e-sport bajnokság két napja alatt három játékban mérhetik majd össze a nevezők a tudásukat. A játékokat on-line is közvetítik.