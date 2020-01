Jubileumi répafesztivál lesz Nagykanizsán

A Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület január 18-án, szombaton 15 órától huszadik alkalommal rendezi meg a Répafőző fesztivált. A Mindenki Házába ezúttal is három kategóriában várják az ételeket.

Az egyesület elnöke, Köteles Józsefné elmondta: a jubileumi megnyitón felelevenítik az elmúlt két évtized legfontosabb pillanatait, majd a Kanizsa Big Band ad koncertet.

– A legfontosabb mégis a tradíció ápolása, a kerekrépa és az abból készített ételek népszerűsítése – folytatta az elnök. – Idén is a hagyományos „egytálétel” savanyított répából, répából készült ételkülönlegességek, valamint répás rétes és édességek kategóriában várjuk a nevezéseket, korosztályi megkötés nélkül. Jó lenne, ha olyanok is jelentkeznének, akik a kizárólag Miklósfán jellemző kovászos savanyítással eltett répából dolgoznak, de minden újdonságra is nyitottak vagyunk.

Az ételekkel a viadal napján 10 és 14 óra között lehet nevezni egyéniben és csapatban is. A beérkezett répás étkeket a Rákhely Árpád szakoktató vezette, tapasztalt gasztronómiai szakemberekből és cukrászokból álló zsűri véleményezi majd. A legjobbakat értékes nyeremények várják.