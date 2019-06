Jubileumi gálaműsort adott a Swans Balett és Tánciskola Nagykanizsán

A Swans Balett és Tánciskola a HSMK­-ban tartotta 20., jubileumi gáláját, melyen az óvodás, iskolás és felnőtt csoportok koreográfiái mellett vendég fellépők is színesítették a műsort.

Az intézmény színháztermét megtöltötték az érdeklődők, akiket Dénes Sándor polgármester is köszöntött. Elmondta: a legfontosabb érték, az alkotás, a mindezt lehetővé tévő közösség, és az annak tagjaként élő egyéniség, a benne rejlő tehetség ünnepe ez a gála.

– A tánc szépsége, megbecsülése, és az együtt végzett munka maga az élet lényege, mely a benne élőket is harmonikus, boldog emberekké teszi – fogalmazott a városvezető. – A klub fiataljai és vezetői két évtizeden keresztül varázsolták el a világot, s ez lesz a feladatuk a következő években is. Olyan szenvedély, energia van a Swans tagjaiban, mely képessé teszi őket arra, hogy hirdessék a mozgás csodáját.

Ezt követően a városvezető a 20. jubileum alkalmából oklevelet adott át a tánciskolát a kezdetektől vezető Pulai Lászlónénak.

A Swans tanára, koreográfusa pontosan emlékszik a két évtizeddel ezelőtti kezdetekre. A HSMK-ban rock and roll táncot tanuló csoporttal indult a történet, akik egy idő után szerettek volna más táncstílussal is megismerkedni. Az összetartó társaság viszont nem szerette volna feladni az álmait, s ekkor állt a csapat élére Pulai Lászlóné. A vezető folyamatosan képezte magát, a társastánc- mellett modern­tánc-oktatói képesítést szerzett. Először a Honvéd Kaszinóban találtak otthonra, ahol a mazsorett stílussal bővítették a repertoárjukat. Ezt követően egyik lánya, Viktória balettet tanult Pécsen, s az ott megszerzett tudásból az egyre bővülő kanizsai csapat is kapott némi ízelítőt.

– Tavalyig a környező településeken oktattam táncot, a gyerekek megszerették a mozgást – folytatta a tánciskola vezetője. – Mára a Rozgonyi utcában vagyunk és közel 130 fős társasággá bővültünk, szerencsére mindenben támogat a családom. A lányaim közül, Baj-Pulai Viktória és Pulai Dorka segítenek, a gálán a mazsorett koreográfiák összeállításában Házanauer Vivien, a többi gyakorlatban egykori kanizsai növendékeim, Horváth Réka Annamária és Pókecz Patrícia is közreműködtek.

A gálán a kanizsaiak óvodásai éppúgy bemutatták tudásukat, mint a felnőttek. Rajtuk kívül a Swans évek óta jó kapcsolatot ápol több együttessel is, így fellépett egy felnőtt szerb csoport, a pécsi Baranya Mazsorett és a SOTE Cheerleader csapata. Rajtuk kívül még a kanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI balettesei, valamint a lenti balerinák is a közönség elé léptek.