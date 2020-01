Jubileumát ünnepelte Lenti polgárőr egyesülete

A hétvégén megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepelte a Lenti Polgárőr Egyesület.

A közgyűlésen Gasparics Győző, a szervezet vezetője emlékezett meg az eltelt időről. Elhangzott: a városi polgárőrség 2000-ben alakult meg 24 fővel, Sasvári Gábor elnök vezetésével. Közben a városrészekben és Lenti-hegyen öntevékeny lakók hegyközségi polgárőr csoportokat hoztak létre, majd a szervezetek egyesültek. Ezután a polgárőrök munkája folyamatossá vált, illetve fiatalok is csatlakoztak a városi egyesülethez.

– Az évről évre gyarapodó létszámú polgárőrség tagjai segítettek az iskolák környékén a közlekedésben, igyekeztek megakadályozni az illegális hulladéklerakást, elejét venni a pincebetöréseknek, ter­ménylopásoknak, valamint a rendőrökkel közösen teljesítettek járőrszolgálatot, és részt vettek a városi rendezvényeken – sorolta Gasparics Győző az azóta is fontos feladataikat. – Úgy gondolom, a lakosság ma is igényli, hogy lássanak az utcákon gyalogos rendőröket; ahova a kapitányság nem tud járőrt biztosítani, ott a polgárőrök be tudnak segíteni. Azzal is segítjük a rendőröket, hogy a polgárőr szolgálatok során a közbiztonságról szerzett tapasztalatokat átadjuk.

Hozzátette: Lentiben és a környező településeken jó a közbiztonság, amiért a polgárőrök is sokat tettek.

– Csapatunkban vannak idősebbek és fiatalabbak is, a jövő feladata, hogy utóbbiak számát növeljük, ami nem könnyű – vélekedett az elnök, hozzátéve: jelenleg 86 tagja van a szervezetnek, de közülük nem mindenki aktív.

A beszámoló után az egyesület alapító tagjai emléklapot, az első elnök, Sasvári Gábor pedig Szent László Emlékplakettet vehetett át.