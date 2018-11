Jubilált a Zalaegerszegi Gondozási Központ

Növekvő szerepet tölt be a város életében a Gondozási Központ, amely 30 éve kezdte meg működését. A jubileumról kedden a Széchenyi téri díszteremben ünnepségen emlékeztek meg.

Köszöntőjében Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, 30 éve, amikor a város vezetése az intézmény létrehozásáról döntött, nem lehetett sejteni, hogy milyen jelentős részt vállal a központ a szociális ellátórendszerben. Véleménye szerint a megyei jogú városok hasonló intézményeivel összevetve kijelenthető, Zalaegerszeg büszke lehet a Gondozási Központban folyó szakmai munkára, ami a mindennapokra kiterjedő hivatás. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a gondjaikra bízottak kicsit szebbnek, jobbnak lássák a világot

Beszéde végén Balaicz Zoltán a város közössége nevében mondott köszönetet a három évtizedes áldozatos, színvonalas munkáért, majd átadta az erről szóló kitüntető oklevelet Radics Andrea intézményvezetőnek.

A közelmúltban lezajlott több száz millió forintos beruházások eredményeként korszerű körülmények között dolgozhatnak. Az ide vezető útra három évtizeddel ezelőtt, 1988. november elsején léptek, akkor kezdte meg működését az Időskorúak Gondozási Központja a Kossuth Lajos utcában, ahol az 57 lakásos, úgynevezett nyugdíjas-otthonház mellett helyet kapott a házi gondozó szolgálat, és a nappali ellátást nyújtó klub, illetve főzőkonyha.

Az évek múltával bővült a szolgáltatás: Andráshidán, Landorhegyen és a Kosztolányi úton nappali ellátást nyújtó klub nyílt. Az Idősek Gondozóháza volt a következő lépés 24 férőhellyel, a gondozóház ma már 42 idős ember otthona. A volt József Attila iskolában kialakított otthon pedig 98 férőhellyel 2006 óta fogadja a gondozásra szoruló időseket. Az ellátottak köre is kibővült, kiterjed a pszichiátriai és szenvedélybetegekre, valamint a demensekre.

Érdeklődésünkre Radics Andrea arról is beszélt, hogy az országos tendencia, a lakosság elöregedése Zalaegerszegen is tapasztalható. Emiatt növekszik a gondozás, ápolás iránti igény, hosszú várólistával szembesülnek az igénylők.

A megyeszékhely lakosságának negyede koránál fogva ügyfele lehetne a központnak. A 130 főt fogadni képes nappali ellátást nyújtó klubjaik nyolcvan százalék feletti kihasználtságot mutatnak. Felkészültek a speciális ellátásra is, például a landorhegyi nyugdíjasklub demens betegek napközbeni ellátását is biztosítja.

A két évtizede az intézménynél dolgozó, és azt hat éve vezetőként irányító Radics Andrea úgy fogalmazott: hivatásuk segíteni a rászorulókon. Nap mint nap magukból kell sugározni a nyugalmat, az elfogadást, a szeretetet. Csak olyanok tudják sokáig végezni ezt a munkát, akik az idős, beteg emberek lelkével is foglalkoznak, és nem ritkán a hozzátartozókat is képesek megérteni. Munkatársaik ilyenek, ahogy azt az ünnepség záró aktusa is mutatta: tíz dolgozónak elismerést adtak át. Köztük volt Déri Attiláné, Csehnémeth Éva és Némethné Zsiga Terézia, aki az intézmény megnyitása óta segíti az időseket.

