Jövő péntektől három napon át szórakoztat az országos vadpörkölt- és borfesztivál

Két év múlva, 2021-ben Magyarország rendezi meg a Vadászati Világkiállítást, amelynek a zalai megyeszékely őszi nagyrendezvénye, az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték az egyik kiemelt helyszíne lesz.

– Megtiszteltetés, hogy az 1971-es esemény után 50 évvel, 2021-ben újra hazánk rendezheti meg a Vadászati Világkiállítást, amelyen Zala megye három attrakcióval is jelen lehet: a keszthelyi Vadászati Múzeum rendezvényeivel, a sohollári Zalai Vadászati Évadnyitóval és a zalaegerszegi országos vadpörkölt és borfesztivállal – fogalmaz Balaicz Zoltán polgármester. – A következő években ennek megfelelően az a feladatunk, hogy közösen dolgozzunk mindhárom zalai rendezvény, és ezáltal a 2021-es Vadászati Világkiállítás sikeréért. A felkészülés jegyében 2020-ban Zalaegerszeg és Sohollár közösen szervezi meg az Országos Vadásznapokat.

A kitüntetett figyelem persze nem véletlen: Zala hazánk egyik erdőkben és vadakban legjobban bővelkedő területe, a megye harmadát erdők borítják, így jelentős az erdő- s a vadgazdálkodás, a faipar és a vadászati turizmus. A vadászati tevékenység 321 ezer hektáron zajlik, s jellemzően a gímszarvasra és a vaddisznóra alapozódik. Ezért is esett át a 11 éve elindított fesztivál 2015-ben némi ráncfelvarráson: a szüret, a szőlő és a bor tematikától a vadgasztronómia felé elmozdulva – egyedi, csak a megyére és Zalaegerszegre jellemző arculatra váltva. Figyelembe véve, hogy egy zalai vadgasztronómiai fesztiválon nemcsak a vadételek a fontosak, hanem a zalai erdők minden kincse, a gomba, a méz, az erdei gyümölcsök, az aszalványok, és természetesen a zalai pálinkák és borok is.

A rendezvényen részt vesznek Zalaegerszeg testvérvárosai is, összesen 11 delegáció érkezik majd a városba, egyebek mellett Német- és Olaszországból, a Muravidékről, a Felvidékről és Erdélyből.

– Idén rekordszámú, 110 csapat, mintegy 600 fővel vesz részt a jótékonysági vadfőzésen, melynek bevételét ezúttal a megyei kórház szívsebészetét támogató alapítvány kapja – folytatja a polgármester, hozzátéve: az elkészült ételekből a Kvártélyház Dísz téri jegypénztárában elővételben megváltott, illetve a vadfőzés napján a helyszínen árusított 500 forintos ebédjegyekkel lehet vásárolni. – A helyi vadászati hagyományok és értékek ápolására tavaly megalakult Zalaegerszegi Vadászegyesület tagjai a fesztivál mindhárom napján külön pavilonnal lesznek jelen, ahol vaddisznó- és szarvashúsból készült burgert kínálnak lilahagyma lekvárral és zalai dödöllés bucival. Céljuk megmutatni, hogy a vadétel nem csak vadpörköltet jelent, számos más elkészítési módja van, sőt utcai ételként, wild food formában is meg tud jelenni.

A program idén is szakmai konferenciával indul, amit ünnepi felvonulás követ vadászok, erdészek, borászok, méhészek, táncosok részvételével, szombaton felvonulnak a vadászkutyák is, a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület pedig csatajelenetet mutat be. S a hagyományokhoz híven idén is megválasztják a díszpolgárok a város borát, lesz továbbá bordalos találkozó is, villant fel pár programot a polgármester.

