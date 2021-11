Jótékonysági est a nagykanizsai reformátusoknál

Jótékonysági kulturális estet rendezett szombat este a Medgyaszay Házban a Nagykanizsai Református Egyházközség és a Kiscsillag Református Óvoda.

– Nem az az első ilyen rendezvényünk, korábban is szerveztünk kulturális estet jótékonysági céllal – bocsátotta előre Hella Ferenc református lelkipásztor, esperes. – S hála Istennek, nagy sikerrel – most sajnos, a koronavírus-járvány sokakat visszatartott, de hetven-nyolcvanan most is jelen voltak. Két célt tűztünk ki magunk elé és ehhez kérjük a vendégeink segítségét: egyrészt a Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda kis ovisainak szeretnénk karácsonykor ajándékkal, játékkal kedveskedni, másrészt a templomunk hangosító rendszerét kívánjuk korszerűsíteni, mert a jelenlegi nem működik. Ideiglenes megoldással van hangosítás, de az is hol működik, hol nem, ha pedig működik, gyakran recseg, nagyon rossz hangminőséget produkál.

Hella Ferenc jelezte: nem utolsósorban, az est célja volt a közösségerősítés is és az, hogy a tehetséges fiataloknak újabb szereplési lehetőséget nyújtsanak.