Jól teljesített a Magyarok Kenyere legújabb búza átvevőhelye Nagykanizsán

Az idei az első év, hogy a dél-zalai városban is leadhatták a gazdák a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program nemes céljaira szánt kenyérgabonájukat.

A kezdeményezés 2010-ben, Pécsről indult Korinek László ötlete nyomán, amelynek hatására 2011-ben 10 tonna gabonát gyűjtöttek össze a szervezők, és az ebből őrölt lisztből sütötték meg az augusztus 20-ai ünnepi kenyeret, valamint a cipókat. A megmaradt lisztet a Böjte Csaba testvér vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta, az általuk nevelt több ezer gyermek 4 havi étkezésének támogatására. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében tehát immár 11. éve ajánlanak fel a termelők kenyérliszt készítésére alkalmas búzát Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok lakta településeiről hazai, valamint határon túli magyar gyermekeket, rászoruló családokat segítő szervezeteknek. A program első évében összegyűjtött 10 tonnát egyetlen évtized alatt a százszorosára sikerült növelni, hiszen a búzaadomány tavaly az 1100 tonnát is meghaladta. A programot ma már a Magyarok Kenyere Alapítvány, a MAGOSZ, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) koordinálja és bonyolítja le, Magyarországon 96, külföldön pedig további mintegy 170 helyszínen fogadják a felajánlásokat. Az adományozott búzát anyaországi és határon túli magyar malmokban őrlik meg.

A nagykanizsai járásban eddig nem volt Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program átvevőhely, az idei az első év, hogy ezt a feladatot magára vállalta a kiskanizsai Ács Norbert gazdálkodó. Döntését felkérés, illetve saját tapasztalata alapján hozta meg, ugyanis eddig neki magának is 25-30, de a program indulásakor megesett, hogy közel 50 kilométerre – Zalaegerszegre – kellett utaztatnia a családi gazdaságuk által felajánlott búzát.

– Ezért döntöttem amellett, hogy a jövőben a mi kiskanizsai telephelyünk is átvevő pontként működik a nagykanizsai járás területén, no meg azért is, mert fontosnak tartom a közösségi szerepvállalást – fogalmazott Ács Norbert, aki édesapjával, Ács Györggyel 520 hektáron foglalkozik növény, azon belül 110 hektáron búzatermeléssel. – Így most nekem is lehetőségem nyílik arra, hogy egy igazán jó ügy érdekében tehessek, ami nagyon jó érzés. Már most, az első évben is számos gazda hozta el hozzánk a vállalását, ezidáig 6 tonna búza gyűlt össze, de ez várhatóan a hét végéig eléri a 7 tonnás mennyiséget, ami felülmúlja a várakozásainkat. Változó, ki, mennyit adott, volt, aki 50, de olyan is akadt, aki 500 kilogrammal járult hozzá a Magyarok Kenyeréhez. Az idei gyűjtés elvileg augusztus 20.-val véget ért, de jövőre folytatjuk.