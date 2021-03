Jól halad a református óvoda építése Nagykanizsán

Ütemterv szerint halad a Kiscsillag Református Óvoda építése, az épület ma már látványos arcát mutatja.

A most a református gyülekezeti teremben működő óvoda a remények szerint már a nyáron átköltözhet új otthonába. Szlotta Hajnalka óvodavezető az intézmény pedagógiai programjáról, Hella Ferenc református lelkész pedig a kivitelezés állásáról beszélt lapunknak – és még valamiről…

– A kivitelező az ütemtervnek megfelelően halad a munkálatokkal, annak ellenére, hogy azokat az őszi jelentős esőzések több héttel hátráltatták – bocsátotta előre Hella Ferenc. – Most úgy látják a szakemberek, hogy június végére, július elejére elkészülhet az épület, így nem lesz akadálya annak, hogy a tavaly szeptemberben elindított vegyes csoportunk átköltözzön a gyülekezeti teremből. Sajnos, az építőanyag-árak jelentős emelkedése miatt az első körös költségvetés nem tartható, ezért most ráemelést kértünk annak érdekében, hogy mindhárom csoportszoba és a főzőkonyha kompletten megvalósulhasson, illetve megvásárolhassuk az udvarra álmodott játszóeszközöket.

Szlotta Hajnalka elmondta: már működő, 30 fős csoportjuk nem a klasszikus értelemben vett vegyes csoport, inkább részben osztott csoport rá a megfelelő kifejezés, hiszen csak 3 nagycsoportos korú gyermek tartozik bele, a többiek középső-, vagy kiscsoportosok.

– Úgy hiszem, hogy a klasszikus értelemben vett tisztán kiscsoportunk a jövőben sem igen lesz, az ugyanis mindig attól függ, hogy a szülők milyen korú kisgyermeket íratnak be hozzánk – jelezte az intézményvezető. – Ezt nem tudjuk és nem is akarjuk szabályozni, részben óvodánk keresztény szellemisége miatt, mert úgy gondoljuk, hogy aki hozzánk fordul és reánk bízza gyermekét, azt az Úristen küldte – ennek fényében milyen jogon mondanánk neki nemet? Igyekszünk megtalálni azokat a módokat és lehetőségeket, hogy minden kisgyermek a korának, a szülői igényeknek és a szakmai szempontoknak megfelelő kisközösségbe kerüljön.

Szlotta Hajnalka azt is elárulta: 25 új beiratkozó kisgyermekre számítanak a beiratkozási időszak, azaz március végéig.

– Sokan kérdezik, mennyire vallásos az óvodánk, erre mindig azt szoktam mondani, épp annyira, amennyitől mi mások lehetünk, mint a többiek – szögezte le a szakember. – A Kiscsillag az Úristen akaratából jött létre és a vezetőnk maga Jézus Krisztus. Mi, akik itt dolgozunk, „csak” megpróbálhatjuk betölteni azt a küldetést, amit ránk ruházott. A keresztyénség ezért nemcsak a pedagógiai programunkban jelenik meg markánsan, hanem az óvodapedagógusok személyiségében, nevelői attitűdjében is.

Hella Ferenc végül azt is elárulta: előrehaladott tárgyalások folynak arról, hogy a református egyház Nagykanizsán is átvehesse az óvoda közvetlen közelében lévő Rozgonyi Úti Általános Iskola fenntartását. Ez nem azt jelentené, hogy az iskola nemrég felújított épület az egyház tulajdonába kerülne, az továbbra is a városé maradna, az átvétel csak a működtetést érintené – ez ügyben a közgyűlési frakciók tagjaival is egyeztetni szeretne. Mint rámutatott: amennyiben realizálódhat az átvétel, természetesen, ahogy eddig, azt követően is minden gyermeket szeretettel várnak az intézményben, felekezeti hovatartozástól függetlenül.