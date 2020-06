Jóga-móka gyerekeknek: újra lehet a szabadban

Immár kiszabadulva a gyerekszoba falai közül, a Vizslaparkban jógáztak óvodás és kisiskolás gyerkőcök Vertetics-Lukács Réka gyerekjóga-oktató vezetésével, így ünnepelve a jóga világnapjának közeledtét.

Minden évben együtt jógázhatunk a világ számtalan pontján, mint Vertetics-Lukács Réka beszámolt róla, ez idén sem lesz másképp, sőt talán még az eddigieknél is népszerűbb a program, mivel sokan érezhetik, hogy a hónapokig tartó bekuckózás után végre kiszabadulhatnak a természetbe, kinyújthatják, átmozgathatják testüknek azon izmait, amelyeket sok más sport esetében észre sem vesznek.

– Minden jógaklub és stúdió különleges módon ünnepli a jóga világnapját – mesélte Réka, majd beszámolt a Gyermekeink Mozgásáért Egyesület programjairól is. – A már több mint 150 tagot számláló Gyermekeink Mozgásáért Egye­sület is minden évben tart júniusban ingyenes gyerekjóga-foglalkozásokat az ország minden területén. A zalaegerszegi ovisok és iskolások között is voltak olyanok, akik csak ismerkedtek a jógával, de olyanok is, akik állandó látogatói az óráknak.

Az idei egészségügyi veszélyhelyzet gátat szabott a sportolási lehetőségeknek is, így nagy örömmel tölti el Rékáékat, hogy újra személyesen találkozhatnak a lurkókkal. Ez látszott a Vizslaparkban töltött órákon is, hiszen már a foglalkozások előtt versengés tört ki azért, ki tornázhat Réka közvetlen szomszédságában, vagy ki lesz az első, akin egy-egy páros pózt bemutat az oktató.

– Az egészségügyi veszélyhelyzet korlátozásainak feloldása óta eltelt pár hétben a természetben tartottunk órákat. Örültem, hogy ezt engedte az időjárás is, hiszen szerintem ez a legjobb közeg a jógázás számára – mondta Réka, hozzátéve, áprilisban és májusban sem maradtak a csemeték jóga-móka nélkül.

– Mi is felvettük a ritmust a karanténidőszakkal. Hetente töltöttem fel félórás tornákat bemutató videókat, ezeket úgy állítottam össze, ha a gyermek belép otthon a tévén vagy a laptopon a megadott címre, segítség nélkül is tornázhasson. Ezzel próbáltam a szülőket is tehermentesíteni, illetve úgy érzem, a sulisoknak is jó kikapcsolódást nyújtott egy-egy online-tanulással töltött nap után ez a különleges program. A felvételeket elsősorban azoknak készítettem, akik járnak hozzám órára, de miután több is elkészült, arra gondoltam, talán mindenki másnak is segítséget nyújthat, aki nem igazán tudja otthon a gyerkőcöt megmozgatni. Úgy próbáltam instruálni a gyakorlatokat, hogy azok is érthetik, akik eddig még soha nem jógáztak – magyarázta Réka. A videók még sokáig megtekinthetők maradnak mindenki számára.

– Létrehoztam egy „otthoni jógás móka” közösségimédia-csoportot, amihez ingyen lehet csatlakozni, s bármikor vissza lehet nézni a videókat. Azt gondolom, hogy a későbbiekben akár nyári kikapcsolódásként, vagy gyerekzsúrok programjaként is jó szolgálatot tehetnek ezek a mesével körített mozgássorozatok – mondta, hozzátéve, bár online némiképp rövidebb, csupán félórás időkeretben nyújt programot a gyerkőcöknek, figyelt arra, hogy ezek kerek, minden testrészre kiterjedő feladatokat tartalmazzanak, s a kedvencek sem maradhattak el.

– Sok nagymozgás, ugrás, pörgés és természetesen egy kis pihentető relax van minden feladatsorban, és mindig próbáltam valami táncos elemmel, vagy valami olyannal is feldobni a videókat, amiket szeretnek az órákon, ilyen például a pókemberpóz – mosolyodott el a jógaoktató, ahogy a jól ismert favoritot említette, amit az idősebb korosztály talán még inkább a „talicskázással” köt össze.

– Amennyiben kint végezzük a pókemberpózt, a talpunkkal egy fának tudunk támaszkodni, miközben lefelé nézünk, a tenyerünkön a földön támaszkodunk, s ami nagyon fontos, a karunk és a törzsünk fordított L-alakot ad ki. Ezáltal a tartóizmokat a feladatot végző személy tudja szabályozni, érzi, ahogy a sarkát is nyomja. A stabilitást, tartást is fejleszti, és magabiztosságot ad, mivel fejjel lefelé képes megtartani saját magát. A szobára átdolgozva a feladatot az ajtót javasoltam támaszként, vagy segítséget kérve egy szülő, vagy nagy testvér is remek támaszt nyújthat.