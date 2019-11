Jó közepes évjáratra számít a borszakértő

A kertbarátkör Lentihegyen tartott pincejárással egybekötött rendezvényt Márton-nap alkalmából, míg a művelődési központban a városi program szervezői kulturális műsorral és libás ételekkel várták az érdeklődőket.

Utóbbi programon a résztvevőket Horváth László polgármester is köszöntötte, míg a gyerekeknek Horváth-Herman Gréta tartott interaktív előadást. A műsorban a Nefelejcs Dalkör, majd a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei léptek fel, valamint a Kerka Táncegyüttes produkcióját is láthatta a közönség. Az est Márton-napi libás ételek és az újborok kóstolójával zárult. A Kertbarátkör Egyesület tagjai a csentei és tormaföldi vendégekkel rendeztek Márton-napi pincejárást újbor kóstolóval és libavacsorával Lentihegyen. A jó hangulatú program során a borok értékelésére is sor került.

– Ezen alkalomkor számvetést is készítünk az évről – mondta Röszler Attila, a kertbarátkör elnöke.

– Elmondható, hogy a szőlőtermelők szokatlan évet zártak, hiszen későn indult a növénynél rügyfakadás, az áprilisi hideg nyomán nehezen hajtott ki a szőlő, majd vegetált és a nyáron a hirtelen érkező nagy melegben gyors növekedésnek indult. Számos betegséggel találkoztunk: peronoszpóra, lisztharmat, illetve a feketerothadás is előfordult különböző mértékben. Többnyire sikerült megtalálni a megfelelő védekezési formát és nagyobb károkat nem okoztak ezek. A feketerothadás egyébként néhány éve jelent meg és különösen a kékszőlő fajtáknál okoz gondokat. A szürkerothadás viszont elkerülte a szőlőt, ami annak köszönhető, hogy az érési időszakban nagyon száraz, csapadékmentes volt az időjárás. Összességében egészséges szőlőt tudtunk betakarítani, ígéretesek a borok, a cukorfok is megfelelőnek tűnik, jó közepes évjárat lehet az idei szüretből. Hét pincét jártunk végig, kellemes zamatú borokat kóstoltunk, érett savakkal, bár még alakulnak a borok. A legtöbb gazda már túl van az első fejtésen, ott már tisztulnak a nedűk, de van olyan is, ahol még forr, de ezt a folyamatot nem kell siettetni. Az elnök hozzátette, hogy Márton napja a szőlő- és bortermelők egyik legnagyobb ünnepe, különféle népi szokások kapcsolódnak a dátumhoz, amiket az utóbbi években egyre több helyen elevenítenek fel és egyre gazdagabb programokat szerveznek.