Jó hangulatú falusi disznóvágást rendeztek Pórszombaton

Idén is megtartotta hagyományőrző disznóvágását a Medesi Gazdakör.

A szervezet tagjai és a hozzájuk csatlakozó falubeliek az egyik szeptember közepi hétvégén láttak munkához: a programra jelentkezők a napindító pálinka elfogyasztása után közösen dolgozták fel a sertést, és együtt készítették el estére fáradozásaik jutalmát, a disznótoros vacsorát. Utóbbi elköltésére természetesen vendégeket is hívtak a faluból.

A húsból pedig idén is tettek félre, hogy abból vendégül láthassák majd a szépkorúakat, a köszöntésükre ez évben is megszervezett önkormányzati programon. Ezen, a kultúrházban megtartott rendezvényen Tánczos László polgármester üdvözlő szavai után külön köszöntötték a település legidősebb lakóit, a 97 éves Kovács Ferencet, illetve később otthonában a 90 esztendős Hermán Józsefnét. Az ünnepségen fellépett a helyi Rozmaring Tánccsoport, volt kangoo aerobic bemutató, és a Trilla Kamarakórus tagjai is színpadra léptek. Az esemény vendéglátással és beszélgetéssel zárult.