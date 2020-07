Jelentősen gyarapszik idén Szentkozmadombja vagyona

Párhuzamosan több beruházásba kezdett a mintegy hetvenlakosú göcseji község önkormányzata. A munkálatok egy része már be is fejeződött, van olyan fejlesztés, mely a végéhez közeledik, de olyan is akad, amellyel vélhetően csak az év végére készülnek el.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A település polgármestere, Káli Lajos azt mondja, a 2020-as év igen jelentős eredményeket hozott Szentkozmadombja vagyongyarapodását illetően. Nemcsak a nyertes pályázatoknak köszönhetően tudják a fejlesztési terveik egy részét megvalósítani, de önerős beruházásokba is fogtak. – Ha időrendben haladunk, akkor a faluközpontban álló harangláb felújítása volt az első – mondta a község önkormányzati vezetője. – Ehhez egy népi építészeti emlékek megóvását célzó pályázati projekt keretében nyertünk másfél millió forintot. Ebből az összegből a kápolna teljes külső felújítása mellett a közvetlen környezetének térkövezését is meg tudtuk oldani. A következő projekt, amibe a község belekezdett, a faluház felújítása volt. Káli Lajos azt mondja: ez már jóval nagyobb falat, így a beruházás költségvetése is sokszorosa a harangláb helyreállításáénak. A Magyar Falu Programnak köszönhetően 15 millió forintot tudnak rá fordítani. – Az épület 15 centiméter vastagságú külső szigetelést kap, továbbá a vakolat felújítását és a színezést is tartalmazza a felújítási program – részletezte a polgármester. – A középületeinket igyekszünk valamilyen módon egységesíteni, ezért a faluház ugyanazt a külső színezést kapja majd, mint a kápolna. Szintén a program részét képezi egy új vizesblokk kialakítása, ez öt zuhanyzót és illemhelyet foglal magában. Lesz köztük mozgáskorlátozottak számára kialakított is. A tervünk ugyanis az, hogy a későbbiekben a felső szintet szálláshelyekkel bővítjük, az új vizes­blokkal már ezt készítjük elő. A faluház Magyar Falu Program keretében zajló felújítását és bővítését önerős beruházással egészíti ki az önkormányzat, az épület észak-északkeleti felét körülbelül ötven négyzetméteres alapterületű raktárhelyiséggel bővítik. A faluház fejlesztéséhez egy további elképzelés is társul, sportfejlesztés címén most nyújtottak be egy újabb, 10 millió forintos támogatási igényt megfogalmazó pályázatot a Belügyminisztériumhoz. – Szentkozmadombja kilenc alkalommal adott már helyet fogathajtó és díjugrató lovasversenynek – mutatott rá a polgármester. – Egyrészt szeretnénk ezeket a versenyeket újra megrendezni, amihez a faluház mögött alakítanánk ki egy pályát. De nem csak a lovassportban gondolkodunk, ezért egy olyan komplexum kialakítását céloztuk meg, ahol a kézilabdázás, a labdarúgás vagy akár a strandröplabda feltételei is adottak lennének. A sportcentrum köré pedig padokat helyeznénk el, ezért szintén beadtunk egy pályázatot, aminek köszönhetően 20 köbméter faanyagot kaptunk. Káli Lajos a helyi közlekedési infrastruktúra feltételeinek javításáról is beszélt. Mint mondotta, tavaly 11 millió forintból újították meg az Arany János utca egy részének, továbbá a Kölcsey és a Táncsics utcának az aszfaltburkolatát, amit idén további 10 millió forintos ráfordítással az Arany János utca egy másik szakaszán folytatnak. A munka dandárja már be is fejeződött, némi padkázás van csupán vissza. Tervezik továbbá a temetőben álló kápolna külső-belső felújítását, nyílászáróinak cseréjét, valamint a második világháborúban lerombolt tornyának eredeti állapotban történő helyreállítását. Ehhez a Leader-program nyújt 2,5 millió forintos támogatást. – A település életében az is nagyon fontos fejlemény, hogy május 11-én önállóvá vált a falugondnoki szolgálatunk – zárta a felsorolást a polgármester. – Korábban Zalatárnokkal közösen működtettük, de miután a falugondnok munkabérére, illetve a falugondnoki jármű üzemelési költségeire évi 4,3 millió forintot biztosít az állam, úgy véltük, talán célszerű lenne saját szolgálatot indítani. Indulásként egy kisebb autót tudtunk vásárolni, de már előkészítettük a 15 millió forint értékű pályázatot egy kilencszemélyes autó beszerzésére. Amennyiben megkapjuk a támogatást, úgy a bevásárlásban, az utaztatásban vagy a betegek orvoshoz való eljuttatásában is jelentős lépést tehetünk előbbre.