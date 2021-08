Jelentős fejlődés jellemzi a nagykanizsai ipari park elmúlt időszakát

Nemcsak a foglalkoztatók, hanem a foglalkoztatottak száma is nagymértékben nőtt 11 év alatt a város ipari parkjában.

Erről is beszélt többek között Cseresnyés Péter miniszterelnöki biztos, államtitkár, országgyűlési képviselő az ipari parkban, a DAB Pumps Hungary Kft. telephelye előtt tartott sajtótájékoztatóján szerdán.

– Amellett, hogy folyamatosan beszámolunk az új ipari parki terület fejlődéséről, nem érdemtelen arról is szót ejtenünk, hogy mi történt a „régi” ipari parkban, hangsúlyosan az egykori Gábor Áron és a Kossuth laktanya területén – bocsátotta előre Cseresnyés Péter. – Hiszen azok a pozitív folyamatok, amelyek itt az önkormányzat koncepciózus munkájának köszönhetően végbementek, bizakodásra adnak okot a jövőbeni beruházásokat illetően is. Amikor mi nagykanizsai munkahely-teremtésről, vagy olyan fejlesztésekről beszélünk, amelyeknek köszönhetően bővült a városban a foglalkoztatás, akkor elsősorban az itt megvalósult beruházásokra gondolunk. 2010 óta országos viszonylatban a foglalkoztatottak száma 3,7-3,8 millióról 4,6 millióra nőtt, ami óriási bővülés, de arányaiban hasonlót tapasztalhatunk Nagykanizsán is. Ebben az ipari parkban már csak körülbelül másfél hektárnyi terület üres és értékesíthető, a többit mind sikerült hasznosítani. Új cégek települtek be az elmúlt 10 évben, amelyek a telephelyüket és a foglalkoztatotti létszámot is fejlesztették, ami annak is köszönhető, hogy a kormány olyan gazdaságélénkítő programot dolgozott ki, amely támogatja a munkahelyteremtő beruházásokat, az innovációt, a technológiaváltást. Az ipari parkba számtalan kanizsai vállalkozó költözött be a város másik pontjáról, itt új csarnokokat építettek, melyekben a dolgozóik számára a korábbinál méltóbb körülményeket biztosíthatnak. Nem véletlenül állunk a DAB előtt, mert a cég 2013-ban nyitotta meg kapuit és azóta folyamatosan fejleszt, bővít – azt gondolom, az ő fejlődésük szimbolizálja az egész kanizsai ipari park elmúlt időszakát

Cseresnyés Péter azt is elmondta: a GE-t leszámítva 2010-ben az ipari park területén körülbelül kétszázan dolgoztak, ez a szám most 2500 fő. A vállalkozások száma akkor 84 volt, most 139.

– Ez is jól jelzi, hogy nagyon komoly intézkedések történtek itt, mind a kormány, mind a város milliárdos tételeket tett bele az ipari park fejlesztésébe, miután azt a koncepciótlanul, átgondolatlanul működtető szociálliberális városvezetéstől anno átvettük – szögezte le végül a politikus, aki hozzátette: Nagykanizsa most is komoly fejlődés előtt áll, több befektetővel is tárgyalnak az új ipari parki területek kapcsán.