Jelentős beruházások valósultak meg Sormáson

A Magyar Falu Program és az agrárminisztérium támogatásából jelentős beruházásokra és eszközfejlesztésekre került sor a községben. Az ünnepélyes avatót pénteken tartották.

Neubauer Tibor, Sormás polgármestere elmondta: több modernizáció valósult meg a közelmúltban a településen. Időtálló, mintegy 4,3 kilométer hosszan hegyi út épült, amely a sormási Mánta-és a Rafa-hegy megközelítését segíti, illetve a települést köti össze a homokkomáromi hegyhátakkal. Sóderezéssel és úgynevezett profilozással tették könnyebbé főként a gazdálkodók számára a közlekedést, valamint az út erdei szakaszán tört betonos felületet alakítottak ki a közlekedéshez. Újdonság az is, hogy kétszáztizenöt méter hosszan vadkerítés is épült a Mánta-hegyhát déli oldalán. Sormás első embere hozzátette: a jövőben, amennyiben lesz rá anyagi forrás, a hegy nyugati oldalára is építenek vadkerítést.

-Ugyancsak új fejlesztés, hogy a Sormási Kulturális és Sportegyesület Magyar Falu Programban részt vett sikeres pályázata jóvoltából, fűnyírótraktor és rendezvényeken használandó hangosító berendezés, illetve számítógép került beszerzésre – jelezte Neubauer Tibor. – Erre egymillió ötvenezer forintot nyert az egyesület, míg a már említett útépítésre és vadkerítésre önkormányzatunk, az agrárminisztériumtól, közel tízmillió forintot kapott – összegezte Sormás polgármestere.

Az eseményen Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő is részt vett. Beszédében jelezte: a kormány nagy figyelmet fordít a vidéki Magyarországra, köztük a kistelepülésekre is.

-Olyan pályázati kiírások születtek meg az elmúlt időszakban, amelyek az önkormányzatok és a civil szervezetek működését könnyítik meg. Olyan fejlesztéseket segítenek megvalósítani, amit a települések saját erőből nem tudnának. Az idei esztendőben újdonság az is, hogy a kevésből pénzből gazdálkodó civil szervezetek, egyesületek pályázhatnak számos dologra. Erre azért is szükség volt, mert ezek a szervezetek nagyon sokat segítenek munkájukkal önkormányzatoknak. Saját választókörzetemben közel húsz civil szervezet nyert a sormásihoz hasonló mértékű támogatást, amelyeket a községük javára tudnak fordítani – fogalmazott Cseresnyés Péter. A politikus kiemelte azt is: a dél-zalai térségbe a különböző pályázatok, továbbá a Top-program jóvoltából több milliárd forint támogatás érkezett, amelyet fejlesztésekre, hasznos beruházásokra fordítottak a települések.