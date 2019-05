Javulnak Lentiben a közlekedés feltételei

Nagy hangsúlyt fektet a gyorshajtók és az ittas vezetők kiszűrésére a rendőrség. Erről is szó volt csütörtökön, a városi baleset-megelőzési bizottság ülésén.

Az ülésen először a baleseti statisztikát mutatták be. Elhangzott, hogy tavaly 149 személyi sérüléssel járó baleset történt a Lenti Rendőrkapitányság illetékességi területén. Ebből 2 volt halálos kimenetelű, 16 súlyos, 15 pedig könynyű sérüléssel végződött. A 86-os főúton egy baleset történt, míg a 75-ösön és a 7538- as úton hat-hat. A személyi sérüléses balesetek leggyakoribb oka a gyorshajtás, az elsőbbségi jog meg nem adása, illetve az ittas vezetés. A rendőrség a jövőben is nagy hangsúlyt fektet a balesetek elkerülésére: rendszeresen végeznek sebességmérést, illetve ellenőrzést az ittas sofőrök kiszűrésére. A továbbiakban a baleset- megelőzési bizottság tevékenységéről, programjairól esett szó.

A lenti baleset-megelőzési bizottság összejövetelén részt vett Horváth László, a határ menti város polgármestere is, aki a tanácskozáson arról beszélt, hogy a településen, a városrészekben, illetve Lenti-hegyen is megvalósulnak olyan beruházások, amik javítják a közlekedési feltételeket. Épülnek és megújulnak kerékpárutak, útszakaszok, a Bottyán utcai lakótelepen a parkoló felújítását végzik majd el, valamint a Gyöngyvirág utca felújítására is sor kerül még ebben az évben.