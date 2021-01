Javaslat: maradjon a Bahart a balatoni kikötők az üzemeltetője

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) igazgatósága kezdeményezte a társaság döntéshozó testületeinél a tizenegy vitorláskikötő üzemeltetésére tavaly kiírt pályázat visszavonását. Ha a javaslatot a felügyelő bizottság is támogatja, a kérdés a közgyűlés elé kerül, amely meghozza a végső döntést.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mint arról lapunk is hírt adott, a hajózási cég szeptember közepén úgy döntött, a vitorláskikötő-hálózatot egyben, üzemeltetési szerződéssel szeretné hasznosítani január 1-jétől tizenöt évre. A pályázati felhívásban az állt, aki elnyeri a működtetés jogát, az alaptevékenység megtartása mellett, ahhoz kapcsolódó oktatási, sport-, szabadidős és turisztikai szolgáltatást folytathat, és fejlesztheti is az ingatlanokat. Az új üzemeltetőnek a munkavállalókat is át kellett volna vennie.

A napokban a többségi tulajdonost, az államot képviselő Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) előzetesen megerősítette, hogy az igazgatóság javaslatát támogatja a közgyűlésen, így a balatoni vitorláskikötők működtetése továbbra is a Bahart feladata maradhat.

A pályázat felfüggesztését Witzmann Mihály somogyi országgyűlési képviselő kezdeményezte, a térség kormánypárti képviselőinek egyetértésével – áll a Bahart kommünikéjében, amely azt is leszögezi, mindez a tervezett fejlesztéseket nem befolyásolja, vagyis folytatódik a flotta megújítása, az új hajók beszerzése. Azt is írták, hamarosan új kompok és személyszállító hajók építésére köt szerződést a Bahart, ennek részleteit nemsokára bejelentik.