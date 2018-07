Javában készülnek a 15. dödölle fesztiválra Nagykanizsán

Augusztus 6-ig lehet nevezni a főzőcsapatoknak a 15. Kanizsai Bor- és Dödöllefesztiválra. A szeptember 7. és 8. között az Erzsébet téren rendezendő esemény részleteiről tegnap a hivatalban tartottak sajtótájékoztatót.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Dénes Sándor polgármester elöljáróban kiemelte: a kiváló gasztronómiai fesztivál a helyiek mellett a környező településeken élőket is nagy számban vonzza. Sokan nemcsak vendégként, hanem főzőcsapatok vezetőiként is képviselik tájegységüket.

– Olyan kulturális esemény is egyben, mely több stílust képviselő csoportnak kínál bemutatkozási lehetőséget – így a városvezető. – Thúry György számunkra fontos személyiség volt, ezért a várkapitány nevét viselő vitézlő oskola több játékkal is csatlakozik a programokhoz. Újdonság még, hogy a városi út- és járdafelújítások miatt ezúttal teljes egészében a téren, valamint közvetlen környezetében tartjuk meg a rendezvényt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nagykanizsa szívéből, helyiektől nem csak helyieknek.

– Utóbbi lesz a 15. fesztivál jelmondata, mely kitűnően szimbolizálja azt a közösségi élményt, ami miatt a bor és dödölle fesztiválja ilyen jelentőssé fejlődött – folytatta Horváth István, a KonTuRplusz Egyesület elnöke. – A nevünkben is ott a plusz, ezért szeretnénk mindig újítani. Már jelentkeztek csapatok, de augusztus 6-ig várunk további nevezőket. Lehet dödöllét készíteni köretként, tájjellegű ételekkel, valamint főételként, ezenkívül pedig új kategóriaként borkorcsolya és borajánló finomságokat is várunk.

A péntek sztárvendége az erdélyi magyar fiatalok alkotta Bagossy Brothers Company lesz, de fellép Dévényi Tibi bácsi is. Majd szombaton az igényes muzsika képviselői, a Budapest Bár ad élő koncertet az Erzsébet téren.