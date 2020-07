Játszóteret építettek Muraszemenyén

Az IKSZT udvarán alakít ki játszóteret a dél-zalai község önkormányzata. Szombaton közösségi munkával rakták össze az eszközök egy részét, így a többfunkciós komplex mászóvárat és a trambulinokat már birtokba vehették a gyermekek.

A település polgármestere, Stropka Józsefné leginkább azzal magyarázza a beruházás szükségességét, hogy a falunak eddig nem volt játszótere, holott többtucatnyi gyermek él a községben. Egy korábbi térségi pályázatból ugyan kaptak úgynevezett torino kapukat és trambulinokat, ám eddig azokat sem használták a falubeliek. Ezért a tavaly ősszel újonnan felállt önkormányzati képviselő-testület egyik prioritásának tekintette játszótér kialakítását.

– Nemcsak a meglévő eszközöket helyeztük ki, de saját bevételeink terhére vásároltunk melléjük egy többfunkciós komplex mászóvárat is – mondta Stropka Józsefné.

– Ezek összeszerelésére hirdettük meg a közösségi munkát, a játékok beszerzésében közreműködő érdi Wolf István irányításával viszonylag gyorsan elkészültünk az összeszereléssel. Az IKSZT udvarát tartottuk a legalkalmasabb helynek, itt biztonságban érezhetik magukat a gyerekek, hiszen zárt területről van szó.

A polgármester azt is hozzátette, a játszótér kialakításának ez még csak az első üteme volt, tervezik két további csúszda felállítását és homokozók kialakítását is. Emellett az IKSZT-t is működtető Muraszemenye Községért Alapítvány anyagi támogatásával egy kötélpályát is szeretnének felállítani ugyanitt.