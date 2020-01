Játszóteret alakítanak ki Nagygörbőn

Az októberi önkormányzati választáson Takács Lászlónét választotta a 159 lakosú Nagygörbő polgármesternek.

A korábbi körjegyzőnek nem ismeretlen az önkormányzati munka, nem kerget ábrándokat, tisztában van a realitásokkal.

Találkozásunkkor elmondta, hogy megnyert pályázatuk van a Patak utca felújítására és a LEADER-programból közösségi játszótér létesítésére. Fontos feladatnak tartja a ravatalozó és a Petőfi utca felújítását. Az elektromos hálózat kapacitását bővíteni kell, mert a jelenlegi már nem elegendő az igények kiszolgálására.

Tekintettel arra, hogy tavaly márciusban bezárt az élelmiszerbolt, keresik a megoldást a lakosság helybeli élelmiszer-ellátására. Jelenleg a falugondnoki autóval igény szerint elvégzik a bevásárlást a környező városokban, de szeretnék, ha a bolt újra kinyitna. Szívesen kiadnák vállalkozónak, de az is szóba került, hogy vagy szociális, vagy helyitermék-boltot üzemeltetnek, mellette kis presszót is ki lehetne alakítani.

Ez utóbbira a faluban megszálló vendégek miatt is szükség lenne, ugyanis több szálláshely is található Nagygörbőn. Nyáron táborozásra is alkalmas a Tolnay-kúria parkja.

– Ha a Magyar Falu Program megnyílik, szeretnénk az ötszemélyes falugondnoki autót egy 9 személyes kisbuszra cserélni, mert azt sokkal gazdaságosabban ki tudnánk használni – mondta Takács Lászlóné. – Jó az együttműködésünk a szomszédos Kisgörbővel, gyakran kisegítjük egymást fuvarral.

Sajnálattal említette ugyanakkor, hogy kevés gyermek van a faluban, a bölcsődést Türjére viszi az ottani iskolabusz, az óvodásokat Óhídra és Sümegcsehibe szállítják. Az iskolások Sümegcsehibe járnak menetrend szerinti autóbusszal. A szociális étkeztetést Óhídról biztosítják, a gondozási feladatokat a zalaszentgróti Vöröskereszt látja el.

– A lakosság kétharmadát kitevő idősek számára foglalkozásokat, előadásokat szervezünk. Erre a célra létrehoztuk ez évtől az úgynevezett „találkozási pontot” minden korosztálynak az önkormányzat épületében. Itt tartjuk a zalaszentgróti Egészségfejlesztési Irodával közösen havonta kétszer a felnőtt tornát – mondta a polgármester.

A gondok közé sorolta a XII. századi alapokra épült műemlék templom állapotát. A falnedvesedés megszüntetéséhez egyelőre nem találnak anyagi forrást. A beszélgetést egy örömhírrel zárta: a napokban, illetve a közeljövőben három családdal gyarapodik Nagygörbő.