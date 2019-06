Játék és kemencés finomságok is várták a Reszneken élő gyerekeket

Csillámtetoválás és aszfaltrajzverseny, no meg az elmaradhatatlan és mindig várva várt ugrálóvár voltak a legnépszerűbb attrakciók a zalai községben szombaton megrendezett családi és gyermeknapon. Az önkormányzat főként a helyi lakosokat invitálta a rendezvényre.

A játékos programot szándékosan időzítették az iskolai vakáció kezdetére, hiszen – mint azt Csiszárné Fliszár Eszter, a település közösségszervezője elmondta – ez a nap a gyermekekről szólt, az ő kedvükben akartak járni.

– A községünkben több alkalommal is szervezünk közösségi programokat, így júliusban is lesz egy családi napunk – emelte ki. – Miután külön gyermeknapot mi nem rendezünk, ezért immár kilencedik esztendeje a vakáció első napját egy olyan programsorozattal kötjük össze, ami valóban a gyermekekről szól. Miután ilyenkor jellemzően még mindenki idehaza van, azaz a szabadságolások, nyaralások időszaka még nem kezdődött meg, ezért a faluban élő, 14 év alatti gyermekek általában hiánytalanul részt is vesznek a programokon.

Csiszárné Fliszár Eszter azt is hozzátette, egyetlen játékot sem rendeznek verseny jelleggel, hiszen az a cél, hogy mindenki jól érezze magát. Ennek jegyében minden résztvevő ajándékot is kap. Közben a korgó hasakról is folyamatosan gondoskodnak, Kulcsár Györgyné, azaz Mariska néni és Melke Ilona jóvoltából a szabadidőpark közösségi kemencéjében sült finomságokkal kínálják a családi nap résztvevőit.