Japánban nincs világvége hangulat

Japánban teljesen máshogy alakult a koronavírus-helyzet, mint Európában: nem voltak olyan mértékű korlátozások, de a számok jobbak, mint sok más országban. Ott már a harmadik hullámot élik – írta a kanizsai származású Kálovics Dalma.

A hölgy két éve Akita prefektúrában, Yokotéban kutatóként dolgozik a Yokote Masuda Manga Múzeumban. Internetes levelében azt írta: az egy héttel ezelőtti adatok szerint eddig 124 256 fertőzött volt, 12 978 a (nem feltétlenül kórházi) kezelést igénylő eset, ebből 276 súlyos, és összesen 1947 ember hunyt el. Hétközben napi 25-30 ezer PCR-tesztet végeznek el, az egy napra eső új fertőzöttek száma pedig most országosan 2000 körül van. Ez azt jelenti, hogy Tokióban van 400, de sok prefektúrában csak néhány vagy épp egy sem. Ha azt nézzük, hogy Japán lakossága úgy 126 millió, területe pedig négyszer akkora, mint Magyarország, akkor ezek nem rossz számok, különösen, ha a súlyos eseteket és a halottakat nézzük.

– Ami a járványügyi intézkedéseket illeti, március–április környékén, amikor még senki sem ismerte a koronavírust, persze Japánban is voltak korlátozások – folytatta. – A határokat lezárták, és kérte a kormány és a prefekturális vezetés az embereket, hogy ne utazzanak, ne nagyon menjenek sehova, ha nem muszáj. Azonban ez tényleg csak kérés volt, sosem vezettek be kijárási tilalmat, ugyanis jogilag sincs rá lehetőség. Kiderült, hogy az enyhe önmegtartóztatás is óriási gazdasági áldozatokkal jár. Japánban különösen a kereskedelemben, vendéglátásban sok a kisvállalkozás, és ezek közül sokan csődbe mentek, vagy kénytelenek voltak lefaragni a kiadásokból, és például megválni a sokszor részmunkaidős dolgozóktól, akik aztán nem valószínű, hogy találtak hasonló munkát. Amikor tehát májusban újraindult az élet, a gazdaság életben tartása legalább olyan fontossá vált, mint kordában tartani a vírust. A gazdasági károk enyhítésére az állam adott az embereknek egyszeri pénzbeli juttatást, a vállalkozásokat támogatta, a belföldi turizmus és a vendéglátás fellendítésére pedig több akciót hirdetett. Az utazási akció részeként például nyártól egészen január végéig az állam állja a szállások és szervezett utazások árának 35 százalékát, sőt októbertől 15 százalékos értékben levásárolható kuponokat is adnak mellé. Ennek köszönhetően fellendült a turizmus, az addig önmegtartóztató életet élők végre felszabadulhattak, sőt minden aggodalom ellenére nem is robbantotta be a járványt. Persze ehhez az egyéb óvintézkedések is hozzájárultak: kötelező a maszkviselés, az éttermekben, a kulturális létesítményekben és a boltokba belépéskor fertőtlenítés van lázméréssel és kötelező a távolságtartás.

Dalma hozzátette: ezzel együtt augusztusban jött és hamar el is múlt a második hullám, ami jórészt a fiatal korosztályt érintette. Közülük sokan tünetmentesek voltak. Most pedig a harmadik hullámban vagyunk már, újra emelkedő számokkal, de erre számítottak is, mivel a hideg, száraz téli idő mindenféle kórokozónak kedvez. Illetve sokan kezdtek önerőből teszteltetni, melyből kiderült: a fertőzöttek harmada tünetmentes. Országos leállásra így sem kell számítani, de azok a városok, prefektúrák, ahol rosszabbak a számok, helyi szinten várhatóan megint önmegtartóztatásra kérik a lakosságot. Egyfajta egyensúlyozás zajlik, hogy meddig lehet visszaterelni az életet a normális kerékvágásba anélkül, hogy túlságosan elszabadulna a fertőzés. A járvány egy sor változást elindított, melyek egy része ráadásul időszerű volt, ilyen például a munkahelyi digitalizáció a papírozás, pecsételés helyett, és a Japánban korábban nem elterjedt távmunka széles körű normalizálása. Ezenkívül beindult az eddiginél nagyobb mértékű gépesítés, és nem csak a fizikai munkák terén, hanem a szolgáltatásokban is, például digitális étlapokkal, melyek révén annyi időre találkozunk a személyzettel, amíg kihozzák az ételt. Megjelentek a személyzetmentes, önkiszolgáló üzletek, amelyekhez kell a japán morál: a vásárlók nem lopnak.

Kálovics Dalma mesélt személyes tapasztalatairól is. Mint mondta, a prefektúra, ahol él, körülbelül háromszor akkora, mint Zala megye. Eddig mindössze hetven fertőzött volt, a városban pedig egyetlenegy. Az óvintézkedésektől eltekintve az élete közel olyan, mint a vírus előtt, és nem érzi magát veszélyben.

– Az első korlátozó intézkedések idején, április–májusban egy hónapra bezárt a múzeum, majd pedig óvintézkedésekkel nyitott újra – mesélte. – Sajnos a fizetésem csökkent a kieső bevételek miatt, s ez a mai napig nem állt vissza. Pár hónap után szabaddá vált az utazás más prefektúrákba, csak Tokió volt tilos, ma pedig előzetes bejelentéssel mindenhova szabad az út, bár a fertőzöttebb régiókba senki sem megy szívesen. Turistáskodni a szomszédos prefektúrákig mentem, és főleg szabadtéri látványosságokat néztem meg. A szállodákban sok minden változott, például volt, ahol reggelinél rézre cserélték az evőeszközöket, általánosan bevett a kesztyű használata, a kiporciózott ételeket pedig lefóliázzák. Viszont ugyanúgy járok vásárolni vagy moziba, mint eddig, csak a körülmények változtak. A boltokban a pénzt nem adják kézből kézbe, sorban álláskor távolságtartás van. Koncertek csak online vannak, a sporteseményeken szigorúan betartják a maszk viselését és a távolságtartást. Szurkolni csak tapssal lehet, a kiabálás, az éneklés tilos.

Dalma a médiafelületeket is rendszeresen követi, kiemelte: pánikkeltés nincs, így a közhangulat a helyzethez képest átlagos, nincs elbagatellizálva a koronavírus, a nyugatihoz hasonló vírustagadás nem volt, de világvége-hangulat sincs. Ez talán azért lehet, mert a japánok bíznak benne, ha betartják az óvintézkedéseket, akkor nem kapják el a fertőzést, és az eddigi gócpontokat tekintve ezt igazolva is látják.

– Japánban bevett szokás volt a maszkviselés: ha valaki megbetegedett, felvette, hogy ne fertőzzön meg másokat, de maszkkal védekeztek például influenza- vagy allergiaszezonban – így a fiatal hölgy.

– A járvány kitörésekor a többség rögtön felvette a maszkot. Elhűlve néztem a magyar híreket, hogy miként lett a maszkviselésből identitásbéli, szuverenitásbéli kérdés, hogyan lett hadakozás és pánik tárgya, vagy hogy milyen sokan álltak neki bizonygatni, hogy a maszkhordás káros az egészségre, csak hogy ne kelljen viselni. Itt hordja mindenki, gyerekek is, és nincs ebből probléma. Ha nem is véd meg 100 százalékosan minket másoktól és másokat tőlünk, csökkenti a fertőzés kockázatát. Mindenki várja a hatásos vakcinát, addig viszont az emberek az előírásokhoz alkalmazkodva élik az életüket.