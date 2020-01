Januárban még érvényes a tavalyi parkolóbérlet Kanizsán

Sokan örültek, mások – a hely­hiány miatt – inkább bosszankodtak amiatt, hogy az önkormányzat az adventi időszakban ingyenessé tette a parkolást a városban. Nos, mindez már a múlté, hétfőtől ugyanis ismét fizetőssé vált a szolgáltatás a dél-zalai városban, sőt sokan már az idei parkolóbérletet is beszerezték.

Szabó István, a VIA Kanizsa Zrt. vezérigazgatója elmondta: noha a tavalyi parkolóbérletek január végéig még érvényesek, sokan nem halogatják az új bérletek beszerzését.

– Az árakon és a szabályokon tulajdonképpen nem változtattunk, idén is többfajta bérletet kínálunk az autósoknak – mondta Szabó István. – A teljes árú, éves parkolóbérlet továbbra is 35 ezer forint plusz áfa, míg a parkolási övezeten belül dolgozók úgynevezett munkavállalói szektorbérletet válthatnak, amelynek ára 25 ezer forint plusz áfa. Az övezeten belül telephellyel rendelkező vállalkozások számára kedvezményes bérletet kínálunk, 10 ezer forint plusz áfa értékben. Természetesen a parkolási övezeten belül lakóhellyel rendelkező magánszemélyeknek is jár a kedvezményes bérlet, az első autóra 4 ezer forint plusz áfát, míg a második gépjárműre 10 ezer forint plusz áfát kell fizetni.

A vezérigazgató jelezte: az Erzsébet tér még a parkolási bérlettel rendelkezők számára is kivételt jelent, a város főterén ugyanis – a korábbi éveknek megfelelően – csak korlátozott ideig és parkolójegy vásárlása ellenében lehet várakozni.

Aki parkolóbérletet szeretne vásárolni, az a VIA Kanizsa Zrt. Zrínyi utcai központjában teheti meg. A társaság arra kéri az érdeklődőket, hogy a személyi igazolvány és lakcímkártya mellett a jármű forgalmi engedélyét is vigyék magukkal.