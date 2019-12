Felavatták a 280 millió forintból megújult piacot Lentiben

Régen várt beruházás valósult meg a piactér több mint 280 millió forintos felújításával. Pénteken adták át az autóbusz-állomás melletti létesítményt az árusoknak és a vásárlóknak.

Az ünnepélyes avatáson részt vett Vigh László miniszteri biztos, országgyűlési képviselő, dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke és Horváth László polgármester. Először Vigh László szólt a jelenlévőkhöz.

– A középkorban ott alakultak ki a jelentős települések, ahol vásárokat tartottak – kezdte. – Lenti régiós központ, ilyen helyen szükség van piacra, ahol a helyi termelők portékáikat áruba bocsáthatják és ezzel az egészséges életmódot is hirdethetik. A piacon a termékek minőségére a pult mögött álló termelő a biztosíték. Hozzátette: a kormány támogatásával sok helyen jött létre közösségi találkozóhelyként is kiváló termelői piac.

Horváth László polgármester ismertette a beruházás részleteit.

Horváth László elmondta, hogy jórészt TOP forrásból valósult meg a piac felújítása, mellyel a helyi gazdaság infrastrukturális hátterén kíván javítani az önkormányzat.

– Célunk, hogy a helyi termelők áruikkal piacra jussanak és javuljon a vállalkozások működési környezete – emelte ki a polgármester, majd a beruházás részleteire tért. – Egységes arculatot kapott a piac, 15 fix pavilon létesült, a kisebbek 15, a nagyobban 30 négyzetméter alapterületűek, vannak pulttal ellátottak, illetve pult nélküliek tolóajtóval. Megújult a 22 standot befogadó fedett árusítóhely is, fémlemez fedéssel. A pavilonok előtt a kereskedők kérésének megfelelően a terület ívét követve fedett közlekedő részt alakítottunk ki, amely eső és napsütés ellen is véd. A környezet is megújult, kicseréltük a területen lévő transzformátort, az új jobban illeszkedik a környezetbe, elhelyeztünk emellett hulladékgyűjtő szigetet, mintegy 3000 négyzetméteren újult meg a burkolat, illetve a megközelítést biztosító utak, járdák rendbetétele is megtörtént. Továbbá parkolóhelyeket alakítottunk ki és a zöld felületek is megszépültek. A piactéren új közvilágítási rendszer is létesült, illetve beszereztünk további 16 mobil elárusító pavilont is.

A felújítás ideje alatt a piac csütörtökönként és szombatonként a művelődési központ mögötti területen működött, ám az árusok január elején már a megújult téren várják majd a vásárlókat.