Jakabfi Dávid cukrász, ismét jótékonysági akciót hirdetett az interneten

Daganatos gyerekek gyógyítását támogató akciót hirdetett Jakabfi Dávid cukrász.

A külföldről Kiskanizsára most hazatelepülő, eredendően szakács végzettségű, azonban a cukrászatot is jól ismerő és tökélyre fejlesztő fiatal szakemberről már többször írtunk látványos tányérdesszertjei és karitatív akciói kapcsán. Most is ilyenbe fogott: közel mérethű csimpánzt készített fondant jellegű dekorációs masszából, majd air brush technikával, szórópisztoly segítségével lefestette.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Négy napig dolgoztam rajta, reggeltől estig – mondta Dávid. – A súlya 37 kilogramm – egy kifejlett csimpánz közel 50 kilogrammos, Bob súlya tehát egy fiatal állaténak felel meg…

Mint hozzátette, a csimpánz az internetes közönségszavazatok alapján kapta a Bob nevet, s licitálni lehet rá – az ebből származó bevételt az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványnak ajánlotta fel.