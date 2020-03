Izrael színei képeken – Jeszenői Csaba kiállítása Nagykanizsán

Jeszenői Csaba pedagógus fotóiból nyílt kiállítás, vetített képes előadással egybekötve hétfőn Izrael színei címmel, a Honvéd Kaszinóban.

A kanizsai tanár novemberi, tanulmányi útjának legszebb helyszíneit gyűjtötte csokorba. Izraelben egy pályázat jóvoltából töltött több napot Jeszenői Csaba, aki a szemet gyönyörködtető látnivalókat fotókon is megörökítette. Köztük a főváros, Jeruzsálem csodáit a Sziklamecsettől kezdve a Siratófalon át a Szűz Mária Elszenderülése Templomig. Emellett az érdeklődők hétköznapi város- és életképeket láthatnak Tel-Avivról és Jaffáról is. Ám a Holt-tenger partjához közeli Masada erődről is szép felvételeket készített Jeszenői Csaba.

– Még mindig az élmények hatása alatt állok. Ha meg kellene neveznem egy konkrét helyszínt, élményt, amely a leginkább lenyűgözött, a Gecsemáné-kertet mondanám – említette Jeszenői Csaba.

A tárlatot Lévai Ibolya, a Kanizsai Zsinagóga Alapítvány elnöke nyitotta meg Balogh László polgármester köszöntője után.